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Седан Toyota дешевле Corolla удивит расходом топлива

Текст: Михаил Романченко
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Toyota Vios и Toyota Yaris Ativ представляют собой одну и ту же модель, которая предлагается в странах Юго-Восточной Азии. Автомобили являются более доступным аналогом бестселлера Corolla и пользуются на рынках сбыта высоким спросом.

Вскоре одной из них (Yaris Ativ) предстоит приобрести новую версию, которая удивит покупателей низким расходом топлива.

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седан Toyota Yaris Ativ

Реформенный седан на базе Toyota Vios будет представлен в Таиланде 21 августа. Ожидается, что 4-дверка приобретет новый гибридный силовой агрегат на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, который будет способен расходовать в среднем всего 3,8-литра горючего на каждые 100 километров пути (по системе подсчета WLTP).

Ассистировать двигателю внутреннего сгорания мощностью 91 л.с. в этой силовой установке будет электромотор на 80 «сил» и вариатор e-CVT. Максимальная скорость машины составит 160 километров в час.

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В число опций модернизированного седана Toyota, располагающегося на ступеньку ниже бюджетника Corolla, войдет электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, в арсенал машины будут включены продвинутые системы безопасности (мониторинга «слепых» зон, оповещения о приближающемся транспорте сзади, автоматического переключения дальнего и ближнего света, кругового обзора и многие другие).

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Гибридный мотор 2NR-VEX нового Toyota Yaris Ativ

На визуальную сторону обновление Toyota Yaris Ativ никак не скажется. Машина должна сохранить свой актуальный внешний вид и отличится от предшественницы только новой силовой установкой с низким расходом топлива. 

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Фото:Toyota

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