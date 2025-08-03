Седан Toyota дешевле Corolla удивит расходом топлива

Toyota Vios и Toyota Yaris Ativ представляют собой одну и ту же модель, которая предлагается в странах Юго-Восточной Азии. Автомобили являются более доступным аналогом бестселлера Corolla и пользуются на рынках сбыта высоким спросом.

Вскоре одной из них (Yaris Ativ) предстоит приобрести новую версию, которая удивит покупателей низким расходом топлива.

седан Toyota Yaris Ativ

Реформенный седан на базе Toyota Vios будет представлен в Таиланде 21 августа. Ожидается, что 4-дверка приобретет новый гибридный силовой агрегат на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, который будет способен расходовать в среднем всего 3,8-литра горючего на каждые 100 километров пути (по системе подсчета WLTP).

Ассистировать двигателю внутреннего сгорания мощностью 91 л.с. в этой силовой установке будет электромотор на 80 «сил» и вариатор e-CVT. Максимальная скорость машины составит 160 километров в час.

В число опций модернизированного седана Toyota, располагающегося на ступеньку ниже бюджетника Corolla, войдет электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, в арсенал машины будут включены продвинутые системы безопасности (мониторинга «слепых» зон, оповещения о приближающемся транспорте сзади, автоматического переключения дальнего и ближнего света, кругового обзора и многие другие).

Гибридный мотор 2NR-VEX нового Toyota Yaris Ativ

На визуальную сторону обновление Toyota Yaris Ativ никак не скажется. Машина должна сохранить свой актуальный внешний вид и отличится от предшественницы только новой силовой установкой с низким расходом топлива.