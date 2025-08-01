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Один из лучших внедорожников для охотников и рыбаков метит в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на протяжении всего своего существования пользовался огромным спросом среди мужчин среднего и старшего возраста, которые предпочитают активный отдых на природе (охоту и рыбалку). 

Благодаря надежной конструкции и отличным внедорожным качествам машина расходилась приличными тиражами даже несмотря на почтенный возраст (в нынешнем поколении «Паджеро Спорт» продается с далекого 2015 года). 

Но вскоре длительное ожидание следующей генерации Pajero Sport подойдет к концу. Какие изменения сулит машине широкая модернизация недавно продемонстрировал цифровой художник из Малайзии «Theottle».

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Mitsubishi Montero нового поколения

Автомобиль, известный в России как «Паджеро Спорт», был показан с альтернативным для него названием Montero, которое используется в странах, где высока доля испаноязычных покупателей (с испанского Pajero является нецензурным словом).

В основу проекта внешности рамной новинки Mitsubishi лег внедорожник Nissan Patrol нового поколения, которому независимый дизайнер перелицевал внешность с оглядкой на последние SUV-модели компании.

all new 2026 mitsubishi montero is more than a reskinned nissan armada at least in cgi 12 1
Mitsubishi Montero нового поколения

Вопреки слухам, новый Pajero Sport не приобрел внешность пикапа L200/Triton новой генерации, с которым, по слухам, он разделит платформу. Автомобилю досталась широкая решетка радиатора, светодиодные фары в форме бумерангов, скошенная подоконная линия с черными пластиковыми накладками на задних стойках, а также П-образные задние фонари.

Технические подробности о новом Pajero Sport сейчас находятся под занавесой тайны. Раскрыть их собираются лишь ближе к премьере этой модели, которая, по слухам, состоится в 2026 году.

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Фото:Theottle

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