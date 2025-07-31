ДомойАвтоновости сегодняСамым «глупым» автомобилем в 2025 году назвали одну непопулярную Toyota

Самым «глупым» автомобилем в 2025 году назвали одну непопулярную Toyota

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
ib9c1sgl731v5b7pm0u9qw6m6sqgjalw

В мире существует немало автомобилей, которые созданы для узкой аудитории, но некоторые переходят все границы. Об одной из таких машин недавно рассказал авторитетный американский журнал «Jalopnik». 

Более того, авторы статьи пошли дальше и назвали это авто самым «глупым» среди тех, что сегодня можно найти в продаже новыми. 

Звание самой «глупой» машины досталось Toyota Mirai, продающейся с момента выхода мизерными партиями. По словам журналистов из США, автомобиль отнюдь не является худшим, но в нем есть один абсурдный нюанс. 

2025 toyota mirai 101 67584bea03692
Toyota Mirai 2025

«Это вполне приличный роскошный седан с привлекательным внешним видом и добротным салоном, но топливо, на котором он работает, делает его невероятно спорным», – пишет автор заметки.

Все дело в том, что «Мирай» питается не бензином или дизелем, а функционирует на водороде. Найти для него заправочную станцию в большинстве стран мира практически невозможно.

Более того, даже в США существует всего 51 АЗС для водородомобилей, причем все они располагаются в Калифорнии. Таким образом Toyota Mirai оказывается совершенно бесполезным за пределами этого штата. 

toyota mirai at tmec hydrogen station in changshu high tech industrial park changshu jiangsu province china

Этой проблемой уже озаботились многие североамериканские владельцы этой 4-дверки и даже подали на «Тойоту» в суд на отсутствие возможности заправить свою машину за пределами Калифорнии. 

Правда пока непонятно, почему претензия легла на плечи автопроизводителя, а не местных властей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Jalopnik

Читайте также:

Последние новости:

Блогер узнал, почему японцы избавляются от своих автомобилей...

Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в...

Один из самых продаваемых седанов Hyundai не узнают...

Новый недорогой спорткупе Toyota GR86 показали на спекулятивных...

Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Новый рамный внедорожник начального уровня от Toyota будет...

Toyota Land Cruiser Prado и другие популярные машины...

Audi выпустит секретное электрическое купе ради спасения компании

Обновленный Subaru Crosstrek сделали немного мощнее

Самый крепкий трехрядный гибридный SUV делает не Toyota...

Новый кроссовер Dacia C-Neo застукали задолго до премьеры

Рамный внедорожник на базе Toyota Hilux стал магазином...

Популярные минивэны-близнецы Toyota просятся в скорый рестайлинг

В Россию завезли новый кроссовер самого надежного бренда:...

Самым ломучим автомобилем Британии оказался «японец»

Самый известный внедорожник Suzuki переделали до неузнаваемости

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+