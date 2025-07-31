Самым «глупым» автомобилем в 2025 году назвали одну непопулярную Toyota

В мире существует немало автомобилей, которые созданы для узкой аудитории, но некоторые переходят все границы. Об одной из таких машин недавно рассказал авторитетный американский журнал «Jalopnik».

Более того, авторы статьи пошли дальше и назвали это авто самым «глупым» среди тех, что сегодня можно найти в продаже новыми.

Звание самой «глупой» машины досталось Toyota Mirai, продающейся с момента выхода мизерными партиями. По словам журналистов из США, автомобиль отнюдь не является худшим, но в нем есть один абсурдный нюанс.

Toyota Mirai 2025

«Это вполне приличный роскошный седан с привлекательным внешним видом и добротным салоном, но топливо, на котором он работает, делает его невероятно спорным», – пишет автор заметки.

Все дело в том, что «Мирай» питается не бензином или дизелем, а функционирует на водороде. Найти для него заправочную станцию в большинстве стран мира практически невозможно.

Более того, даже в США существует всего 51 АЗС для водородомобилей, причем все они располагаются в Калифорнии. Таким образом Toyota Mirai оказывается совершенно бесполезным за пределами этого штата.

Этой проблемой уже озаботились многие североамериканские владельцы этой 4-дверки и даже подали на «Тойоту» в суд на отсутствие возможности заправить свою машину за пределами Калифорнии.

Правда пока непонятно, почему претензия легла на плечи автопроизводителя, а не местных властей.