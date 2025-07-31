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Новый рамный внедорожник начального уровня от Toyota будет стоить 2 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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В конце 2023 года Toyota подала заявку на регистрацию новой торговой марки Land Cruiser FJ, попутно анонсировав некий компактный внедорожник, который войдет в семейство «Ленд Крузеров» и займет самую низкую ступень в его иерархии. 

Этой весной был запатентован дизайн этой модели, а теперь стало известно, когда она будет представлена официально и сколько будет стоить.

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Патентное изображение нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Японские новостные издания пишут, что премьера мини-Land Cruiser состоится в 2026 году. Предполагаемая цена машины будет начинаться на его родине от 3 миллионов 800 тысяч иен или примерно 2 миллиона рублей. В самых дорогих версиях стоимость новинки дойдет до 4,5 миллиона иен (2,5-миллиона рублей).

Автомобиль позиционируется как конкурент популярного пятидверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade, но в реальности Land Cruiser FJ окажется крупнее своего визави. Длина кузова машины достигнет 4,5-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а расстояние между осями – 2,7-метрам. 

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Неофициальный рендер нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

По форме новинка будет напоминать кроссовер Corolla Cross, но внедорожник окажется длиннее и выше городского «паркетника».

В качестве платформы для новинки Toyota могут задействовать архитектуру iMV, на которой ранее был построен пикап Hilux Champ для Азии. 

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Пикап Toyota Hilux Champ, построенный на платформе IMV-0

Внутри машины ждут минималистичный интерьер с акцентом на практичность, а под капот автомобиля сватают 2,7-литровый атмосферный бензиновый и 2,8-литровый турбированный дизельный двигатели. Их мощность должна составить 163 лошадиные силы и 204 л.с. соответственно. 

Внедорожник Toyota начального уровня будет предлагаться с системой полного привода и электронным дифференциалом повышенного трения, которые войдут в его базовую комплектацию.

Более подробная информация о новинке «Тойоты» станет доступна ближе к ее официальной презентации, запланированной на первый-второй квартал следующего года. 

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Фото:BestCarWeb, Toyota

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