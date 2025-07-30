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Рамный внедорожник на базе Toyota Hilux стал магазином на колесах

Текст: Михаил Романченко
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Toyota Hilux Champ или Toyota Tamaraw появилась в 2023 году. Внедорожник представлял собой заготовку под множество вариантов коммерческого транспорта – от простого грузовичка до пикапа и даже машины скорой помощи. А теперь выяснилось, что список версий этой модели будет расширен новыми необычными модификациями.

На голое шасси собираются водрузить стеклопластиковую надстройку. Всего вариантов исполнения может быть три. И каждая предназначена для разных бизнес-задач.

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Модификация Tamaraw Wing Van получит распашные двери с трех сторон и будет предназначена для покупателей, работающих в сфере доставки, логистики и детейлинга. 

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Альтернативная версия – Tamaraw Mobile Store, кузов которой отделан алюминиевыми композитными панелями и оснащен открывающимся сбоку окном.

Внутри открытый магазин на колесах сможет похвастать светильниками, складным столом, ветрозащитным чехлом и специальными задними опорами.

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Замыкает список вариаций рамного «вездехода» Toyota модификация Tamaraw Food Truck.

Машине предстоит представлять собой фургон для продажи готовой еды, внутри которого можно организовать мобильную кухню со всем необходимым оборудованием: от резервуара для воды с насосом до бака для сточных вод и пищевых отходов. 

Первым рынком для нетривиальных спецверсий Toyota Tamaraw станут Филиппины. Цены на них будут варьироваться там от 1 миллиона 450 тысяч до 1 миллиона 540 тысяч местных песо (2 миллиона 65 – 2 миллиона 192 тысячи рублей).

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Фото:Toyota

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