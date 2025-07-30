Рамный внедорожник на базе Toyota Hilux стал магазином на колесах

Toyota Hilux Champ или Toyota Tamaraw появилась в 2023 году. Внедорожник представлял собой заготовку под множество вариантов коммерческого транспорта – от простого грузовичка до пикапа и даже машины скорой помощи. А теперь выяснилось, что список версий этой модели будет расширен новыми необычными модификациями.

На голое шасси собираются водрузить стеклопластиковую надстройку. Всего вариантов исполнения может быть три. И каждая предназначена для разных бизнес-задач.

Модификация Tamaraw Wing Van получит распашные двери с трех сторон и будет предназначена для покупателей, работающих в сфере доставки, логистики и детейлинга.

Альтернативная версия – Tamaraw Mobile Store, кузов которой отделан алюминиевыми композитными панелями и оснащен открывающимся сбоку окном.

Внутри открытый магазин на колесах сможет похвастать светильниками, складным столом, ветрозащитным чехлом и специальными задними опорами.

Замыкает список вариаций рамного «вездехода» Toyota модификация Tamaraw Food Truck.

Машине предстоит представлять собой фургон для продажи готовой еды, внутри которого можно организовать мобильную кухню со всем необходимым оборудованием: от резервуара для воды с насосом до бака для сточных вод и пищевых отходов.

Первым рынком для нетривиальных спецверсий Toyota Tamaraw станут Филиппины. Цены на них будут варьироваться там от 1 миллиона 450 тысяч до 1 миллиона 540 тысяч местных песо (2 миллиона 65 – 2 миллиона 192 тысячи рублей).