Новый недорогой 7-местный кроссовер Mitsubishi грозится стать гибридом

В середине этого месяца Mitsubishi показала свой новый бюджетный семиместный кроссовер Destinator. Автомобиль оказался серийным прообразом концепт-кара DST, представленного более года назад.
«Паркетник» был заявлен как модель для азиатских рынков, где продавать его хотят только с одним двигателем полуторалитровым турбомотором на 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента (с индексом 4B40). Но, как выясняется сегодня, этим двигателем Destinator может не ограничиться.
Индонезийскому изданию «Otodriver» удалось выяснить некоторую информацию по этому вопросу. Согласно их данным, в Mitsubishi планируют предложить покупателям в том числе с бензино-электрической силовой установкой.
Какой ДВС может лечь в его основу пока сказать сложно, но, вероятно, это будет не двигатель 4B40, у которого пока не существует гибридной конфигурации.
В качестве потенциального гибридного агрегата для Destinator может быть рассмотрен 1,6-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, который сочетается с одним электромотором и аккумулятором емкостью 1,1 кВт/ч. Сейчас им комплектуется модель Mitsubishi Xpander.
Впрочем, пока это лишь спекуляции и официального подтверждения планов сделать новоиспеченный кроссовер «Митсубиши» полноценным гибридом нет от слова совсем.