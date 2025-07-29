Новый недорогой 7-местный кроссовер Mitsubishi грозится стать гибридом

В середине этого месяца Mitsubishi показала свой новый бюджетный семиместный кроссовер Destinator. Автомобиль оказался серийным прообразом концепт-кара DST, представленного более года назад.

«Паркетник» был заявлен как модель для азиатских рынков, где продавать его хотят только с одним двигателем полуторалитровым турбомотором на 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента (с индексом 4B40). Но, как выясняется сегодня, этим двигателем Destinator может не ограничиться.

Mitsubishi Destinator

Индонезийскому изданию «Otodriver» удалось выяснить некоторую информацию по этому вопросу. Согласно их данным, в Mitsubishi планируют предложить покупателям в том числе с бензино-электрической силовой установкой.

Какой ДВС может лечь в его основу пока сказать сложно, но, вероятно, это будет не двигатель 4B40, у которого пока не существует гибридной конфигурации.

В качестве потенциального гибридного агрегата для Destinator может быть рассмотрен 1,6-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, который сочетается с одним электромотором и аккумулятором емкостью 1,1 кВт/ч. Сейчас им комплектуется модель Mitsubishi Xpander.

Впрочем, пока это лишь спекуляции и официального подтверждения планов сделать новоиспеченный кроссовер «Митсубиши» полноценным гибридом нет от слова совсем.