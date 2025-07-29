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Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1 миллион рублей

Текст: Михаил Романченко
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Копия Maruti Escudo SUV 1 1

Компания Suzuki планирует выпуск нового компактного кроссовера, которому предстоит занять место между другими представителями этого класса – моделями Brezza и Grand Vitara.

«Паркетник», название которого пока не объявлено, будет показан в начале осени этого года (3 сентября). На днях в прессе о нем появились очередные подробности.

Ожидается, что новинка «Сузуки» станет первой моделью бренда, оснащенной системой автономного управления второго уровня (ADAS) и акустической технологией Dolby Atmos.

Копия New Maruti 7 seater SUV 1 1
Suzuki Grand Vitara

В арсенал автомобиля могут также войти электропривод багажника и система полного привода 4WD, но предложат их, скорее всего, только в «топовых» комплектациях.

Что касается силовой установки, то под капотом нового «паркетника» может разместиться три варианта двигателей: 1,5-литровый мягко-гибридный силовой агрегат K15C, 1,5-литровый классический гибрид, работающий по циклу Аткинсона, а также мотор, потребляющий природный газ. Ассистировать им предстоит как МКПП, так и «автомату».

От внешности нового кроссовера Suzuki ждут сходств с родственным вседорожником Grand Vitara. Причем как снаружи, так и внутри. 

maruti suzuki grandvitara dashboard 1
Интерьер Suzuki Grand Vitara

О ценах пока информации нет, но, вероятно, стоимость машины на первом для нее рынке (в Индии) будет начинаться от 1 миллиона индийских рупий или примерно 950 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. 

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Фото:SRK Designs, Suzuki

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