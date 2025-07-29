Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki, за которым выстроились очереди

30 января 2025 года Suzuki анонсировала в Японии запуск в продажу новой версии внедорожника Jimny. Свежее исполнение этой модели получило приставку к названию «Nomade» и отличилось растянутым 5-дверным кузовом с увеличенной колесной базой.

Компания явно недооценила потенциальный спрос на эту модель и получила в первый день приема заказов порядка 50 тысяч заявок, что в 42 раза превысило ежемесячный целевой показатель продаж на внутреннем рынке.

Спустя 4 дня Suzuki была вынуждена остановить сбор заказов из-за невозможности покрыть весь спрос на внедорожник, а тем, кто оформлял заявку последним, предлагали подождать несколько лет. И, похоже, этот процесс по-прежнему не сдвинулся с мертвой точки.

Suzuki Jimny Nomade

Как сообщает издание «BestCarWeb», клиенты Suzuki, которым обещали доставить новые Jimny Nomade к середине этого года, до сих пор ждут свои машины, а сама компания пока отказывается давать четкий прогноз, когда отправит их покупателям.

Впрочем, ситуация может немного измениться в будущем. В конце мая Suzuki объявила об увеличении производства Jimny Nomade, чтобы покрыть высокий спрос на эту модель в Японии до 3 тысяч 300 единиц в месяц.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Кроме того, предложила покупателям 3-дверных внедорожников, которые также пока находятся в общей очереди, перебронировать их на 5-дверные версии «Номад».

Напомним, цены на Suzuki Jimny Nomade в Японии начинаются от 2 миллионов 650 тысяч иен или 1,5-миллиона рублей по нынешнему курсу.