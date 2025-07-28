Внедорожник Mitsubishi со скандальным названием удивит смелым дизайном

В начале 80-х компания Mitsubishi представила свой новый внедорожник Pajero, который чуть ли не сразу оскандалился.

Маркетологи, решившие использовать название дикой кошки, обитающей в Аргентине, не учли, что в странах с большим количеством испаноязычных покупателей это слово одновременно является нецензурным. В итоге в Штатах машину срочно переименовали в Montero, а в Британии и вовсе в Shogun.

Так автомобиль просуществовал вплоть до 2021 года, после чего его выпуск и продажи были остановлены. Но вряд ли надолго.

Прототип нового Mitsubishi Pajero

Ходят слухи о скором возрождении Pajero, причем в более современном внешнем и техническом виде.

На днях цифровой дизайнер «Theottle», вооружившись шпионскими фотографиями прототипов похожего внедорожника Mitsubishi, подготовил серию неофициальных рендеров Mitsubishi Montero (он же Pajero и Shogun) нового поколения.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Изображения продемонстрировали машину, которая своими визуальными решениями отсылает к недавно показанному в Азии 3-рядному кроссоверу Mitsubishi Destinator. Автомобиль примерил схожую оптику и решетку радиатора, а также задние фонари.

При этом сам кузов внедорожника, разумеется, заметно крупнее бюджетного SUV и является альтернативой по габаритам Nissan Patrol нового поколения.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Механические перемены в проекте нового поколения Mitsubishi Pajero сейчас засекречены. Более-менее правдоподобная информация о них появится не раньше 2026 года, когда может состояться официальная премьера этой модели.