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Легенду бездорожья Mitsubishi не узнают в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2028 Mitsibishi Montero Pajero Full Size SUV Rendering 1

Символ внедорожных приключений, известный во всем мире как Mitsubishi Pajero (в некоторых странах Montero), готовится вернуться в продажу. Причем это будет не просто обновление, а полноценный ребрендинг. 

Японская компания продумала шаг, направленный на возвращение в сегмент полноразмерных внедорожников с модернизированной и технологичной моделью, которой присвоят легендарное имя Pajero.

2021 Mitsubishi Pajero Final Edition 5 door 1
Mitsubishi Pajero

Чего можно ожидать от возрождения этой модели на днях пофантазировали цифровые художники студии «Autobics». В своем рендеринге авторы изображений предположили, что «Паджеро» нового поколения получит совершенно иной внешний облик в сравнении со всеми предшественниками.

В основу концепт-арта нового Mitsubishi Pajero легли изображения нового большого кроссовера Mitsubishi Destinator, представленного в этом месяце.

2028 Mitsibishi Montero Pajero Full Size SUV Rendering 2 1
Спекулятивный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

У бюджетного SUV внедорожник на рендерах унаследовал оформление «передка» с необычной двухуровневой головной оптикой, широкой решеткой радиатора, а также рельефные боковины кузова. Но не обошлось и без собственных деталей.

На рендере виртуальный «Паджеро» нового поколения приобрел массивные бамперы спереди и сзади, высокий дорожный просвет, «зубастые» покрышки, а также боковые подножки для более удобного доступа в салон.

Ожидается, что машину построят на рамном шасси и, вероятно, оснастят ее как бензиновыми, так и подключаемыми гибридными силовыми агрегатами. Датой премьеры автомобиля может стать 2028 год. По крайней мере на этот срок ссылаются японские инсайдерские СМИ. 

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Фото:Autobics, Mitsubishi

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