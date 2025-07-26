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Легкий японский грузовичок стал роскошным гостиничным номером на колесах: все включено – телевизор, холодильник и удобная кровать

Текст: Алексей Шмидт
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Японская фирма JP Star, известная в «Стране восходящего солнца» выпуском модифицированных кемперов, предложила для местных любителей активного отдыха обновленную версию своей флагманской модели – Happy1+.

Новинка получила к названию приставку «Premium» и выделяется на фоне предшественника рядом эксклюзивных функций, благодаря которым жизнь на природе становится более комфортной.

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Кемпер JP Star Happy1 Premium

Автомобиль Happy1 Premium построен на базе премиальной модификации легкого грузовичка Daihatsu Hijet Truck. В нем используется специальная кабина, заменяющая заднюю половину кузова. Общие размеры жилого пространства составляют 3790 мм в длину, 1690 мм в ширину и 2500 мм в высоту. 

В оснащение новой версии компактного автодома входит электрический боковой тент, который можно открывать и складывать с помощью электронного ключа, скошенная крыша, улучшающая аэродинамические характеристики машины и снижающая уровень шума внутри при движении, а также позволяющая сэкономить топливо. 

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Кроме того, новинка оборудована новой боковой дверью, которая дополняется складной сеткой, обеспечивающей вентиляцию жилого отсека и защищающая его от насекомых, и солнцезащитными шторками окон. 

Внутри кемпера реализован интерьер с обилием деревянных панелей. В арсенал автодома входят такие необходимые принадлежности для комфортного отдыха как раковина, установленная на минималистичной кухне, холодильник, кондиционер и телевизор (оборудование питается от солнечной батареи).

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Если сложить центральный столик и разложить сиденья, то можно организовать большое спальное место длиной 175 см и шириной 150 см. 

В передней части жилого отсека (над кабиной водителя) предусмотрено дополнительное пространство для отдыха с отдельными окнами, где может разместиться несколько человек. 

Цена новинки JP Star начинается в Японии с отметки в 4 миллиона 580 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2,5-миллиона рублей. 

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Фото:JP Star

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