Легкий японский грузовичок стал роскошным гостиничным номером на колесах: все включено – телевизор, холодильник и удобная кровать

Японская фирма JP Star, известная в «Стране восходящего солнца» выпуском модифицированных кемперов, предложила для местных любителей активного отдыха обновленную версию своей флагманской модели – Happy1+.

Новинка получила к названию приставку «Premium» и выделяется на фоне предшественника рядом эксклюзивных функций, благодаря которым жизнь на природе становится более комфортной.

Кемпер JP Star Happy1 Premium

Автомобиль Happy1 Premium построен на базе премиальной модификации легкого грузовичка Daihatsu Hijet Truck. В нем используется специальная кабина, заменяющая заднюю половину кузова. Общие размеры жилого пространства составляют 3790 мм в длину, 1690 мм в ширину и 2500 мм в высоту.

В оснащение новой версии компактного автодома входит электрический боковой тент, который можно открывать и складывать с помощью электронного ключа, скошенная крыша, улучшающая аэродинамические характеристики машины и снижающая уровень шума внутри при движении, а также позволяющая сэкономить топливо.

Кроме того, новинка оборудована новой боковой дверью, которая дополняется складной сеткой, обеспечивающей вентиляцию жилого отсека и защищающая его от насекомых, и солнцезащитными шторками окон.

Внутри кемпера реализован интерьер с обилием деревянных панелей. В арсенал автодома входят такие необходимые принадлежности для комфортного отдыха как раковина, установленная на минималистичной кухне, холодильник, кондиционер и телевизор (оборудование питается от солнечной батареи).

Если сложить центральный столик и разложить сиденья, то можно организовать большое спальное место длиной 175 см и шириной 150 см.

В передней части жилого отсека (над кабиной водителя) предусмотрено дополнительное пространство для отдыха с отдельными окнами, где может разместиться несколько человек.

Цена новинки JP Star начинается в Японии с отметки в 4 миллиона 580 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2,5-миллиона рублей.