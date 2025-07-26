Легкий японский грузовичок стал роскошным гостиничным номером на колесах: все включено – телевизор, холодильник и удобная кровать

Японская фирма JP Star, известная в «Стране восходящего солнца» выпуском модифицированных кемперов, предложила для местных любителей активного отдыха обновленную версию своей флагманской модели – Happy1+.
Новинка получила к названию приставку «Premium» и выделяется на фоне предшественника рядом эксклюзивных функций, благодаря которым жизнь на природе становится более комфортной.
Автомобиль Happy1 Premium построен на базе премиальной модификации легкого грузовичка Daihatsu Hijet Truck. В нем используется специальная кабина, заменяющая заднюю половину кузова. Общие размеры жилого пространства составляют 3790 мм в длину, 1690 мм в ширину и 2500 мм в высоту.
В оснащение новой версии компактного автодома входит электрический боковой тент, который можно открывать и складывать с помощью электронного ключа, скошенная крыша, улучшающая аэродинамические характеристики машины и снижающая уровень шума внутри при движении, а также позволяющая сэкономить топливо.
Кроме того, новинка оборудована новой боковой дверью, которая дополняется складной сеткой, обеспечивающей вентиляцию жилого отсека и защищающая его от насекомых, и солнцезащитными шторками окон.
Внутри кемпера реализован интерьер с обилием деревянных панелей. В арсенал автодома входят такие необходимые принадлежности для комфортного отдыха как раковина, установленная на минималистичной кухне, холодильник, кондиционер и телевизор (оборудование питается от солнечной батареи).
Если сложить центральный столик и разложить сиденья, то можно организовать большое спальное место длиной 175 см и шириной 150 см.
В передней части жилого отсека (над кабиной водителя) предусмотрено дополнительное пространство для отдыха с отдельными окнами, где может разместиться несколько человек.
Цена новинки JP Star начинается в Японии с отметки в 4 миллиона 580 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2,5-миллиона рублей.