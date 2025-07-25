Очень дешевая Mazda улучшена: расход топлива упал до 3,5-литра на 100 км

Mazda известна на российском рынке своей бюджетной моделью Mazda3, но на родине бренда в Японии у этой компании существует гораздо более доступная альтернатива.

Машина носит имя Carol и построена на платформе девятой генерации Suzuki Alto. Автомобиль входит в популярный в Японии сегмент кей-каров, поэтому пользуется на родине неплохим спросом.

Усовершенствования Mazda Carol включили в себя некоторые изменения в части дизайна экстерьера и интерьера, а также улучшения оснащения.

Передний и задний бамперы компактной 5-дверки, длина которой не превышает 3,4-метра, были переработаны, а в гибридной модификации появился аэродинамический спойлер на крыше. Антикрыло, по заявлению автопроизводителя, позволило сократить средний расход топлива машины до 3,5-литра на 100 км.

В арсенал доработанного кей-кара «Мазды» вошли также расширенные функции безопасности, в том числе система смягчения последствий столкновений, контроля выхода из полосы движения, распознавания дорожных знаков и многие другие.

Техническую часть перемены не затронули, так что продавать компакт Mazda в Японии, как и прежде, будут с простым бензиновым ДВС мощностью 46 лошадиных сил, а также с гибридной силовой установкой (мягкий гибрид) на 49 л.с.

Кроме того, у покупателей будет выбор варианта привода из переднего или полного.

Цены на реформенный Mazda Carol на родине расположатся в вилке от 1 миллиона 222 тысяч 100 иен до 1 миллиона 485 тысяч иен (665 – 805 тысяч рублей).