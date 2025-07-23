Дешевая малолитражка Mitsubishi с легендарным именем появится раньше, чем все думали

Малолитражный автомобиль Mitsubishi Delica Mini пользуется высокой популярностью с момента своего запуска в 2023 году. Несмотря на ажиотажный спрос недавно было решено провести его внеплановый рестайлинг.

Результат модернизации собирались показать в сентябре этого года, но накануне выяснилось, что машина может дебютировать немного раньше.

Mitsubishi Delica Mini в актуальной версии

Японские дилеры Mitsubishi сообщили, что продажи обновленной Delica Mini стартуют уже в конце августа этого года. Соответственно, премьера машины состоится немного раньше.

Автомобиль должен поменяться не только внешне, но и технически, а также обзавестись дополнительным комплектом доработок. Инсайдеры пишут, что дизайн компактвэна будет оптимизирован на основе текущей версии и сохранит U-образные дневные ходовые огни, а также элементы оформления в стиле Dynamic Shield.

Кроме того машине достанется заново спроектированная группа задних фонарей и новые колесные диски.

Внутри автомобиля ожидается компоновка, ранее показанная в реформенном Nissan Leaf.

Интерьер Nissan Leaf нового поколения

Небольшой минивэн Mitsubishi может приобрести сдвоенные экраны цифровой «приборки» и мультимедийной системы, а их интерфейс будет напрямую заимствован с новой сенсорной панели модернизированного электрокара Nissan.

Актуальная гибкая компоновка сидений должна сохраниться, а жесткость кузова на скручивание будет усилена.

В арсенал машины также может войти новейший пакет доработок Delimaru, в который будет включена функция обнаружения машин в «слепых» зонах и система кругового обзора на 360 градусов.

О переменах в технической стороне автомобиля ничего не сообщается. Актуальная Delica Mini предлагается с 3-цилиндровым бензиновым мотором на 660 кубических сантиметров мощностью 52 лошадиные силы в атмосферном варианте и 64 лошадиные силы в турбированном. Привод можно выбрать из переднего или полного.