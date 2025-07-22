В Японии ждут возрождения Mitsubishi Pajero Mini

Вопрос с воскрешением внедорожника Mitsubishi Pajero уже давно решен. Автомобиль находится в разработке и увидит свет ориентировочно в 2026-2027 годах. Но что с его младшим братом?

В декабре 1994 года на рынок вышла легкая версия Pajero, получившая приставку к имени Mini. Машина была встречена оглушительным успехом даже несмотря на наличие конкурента в лице Suzuki Jimny. В 2012 году после двух поколений выпуск «Паджеро Мини» был прекращен. С тех пор преемника у него так и не появилось.

Как сообщает японское инсайдерское агентство «BestCarWeb», несмотря на возраст Pajero Mini по-прежнему очень популярен на местном рынке подержанных автомобилей и многие жители «Страны восходящего солнца» призывают к его возрождению.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Каким может оказаться такой автомобиль недавно стало известно благодаря утекшим в интернет спекулятивным рендерам.

Их автор полагает, что в основе нового Pajero Mini будет лежать не следующее поколение оригинального «Паджеро», а кей-кар Mitsubishi Delica Mini.

Машина на изображениях повторяет форму кузова этого компакта, а также обладает рядом внешних деталей, напоминающих «Мини-Делику», пользующуюся сейчас огромной популярностью в Японии.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Какое решение в итоге примут в руководстве Mitsubishi пока сказать сложно, но в случае, если проект и вправду запустят в таком виде, он вряд ли будет близок к оригиналу.

Mitsubishi Delica Mini, на основе которой хотят построить новый Pajero Mini, представляет собой микровэн повышенной проходимости, но никак не внедорожник, способный состязаться на бездорожье с Suzuki Jimny.