ДомойАвтоновости сегодняВ Японии ждут возрождения Mitsubishi Pajero Mini

В Японии ждут возрождения Mitsubishi Pajero Mini

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.06

Вопрос с воскрешением внедорожника Mitsubishi Pajero уже давно решен. Автомобиль находится в разработке и увидит свет ориентировочно в 2026-2027 годах. Но что с его младшим братом?

В декабре 1994 года на рынок вышла легкая версия Pajero, получившая приставку к имени Mini. Машина была встречена оглушительным успехом даже несмотря на наличие конкурента в лице Suzuki Jimny. В 2012 году после двух поколений выпуск «Паджеро Мини» был прекращен. С тех пор преемника у него так и не появилось.

Как сообщает японское инсайдерское агентство «BestCarWeb», несмотря на возраст Pajero Mini по-прежнему очень популярен на местном рынке подержанных автомобилей и многие жители «Страны восходящего солнца» призывают к его возрождению.

Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.39
Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Каким может оказаться такой автомобиль недавно стало известно благодаря утекшим в интернет спекулятивным рендерам.

Их автор полагает, что в основе нового Pajero Mini будет лежать не следующее поколение оригинального «Паджеро», а кей-кар Mitsubishi Delica Mini.

Машина на изображениях повторяет форму кузова этого компакта, а также обладает рядом внешних деталей, напоминающих «Мини-Делику», пользующуюся сейчас огромной популярностью в Японии.

Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.22
Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Какое решение в итоге примут в руководстве Mitsubishi пока сказать сложно, но в случае, если проект и вправду запустят в таком виде, он вряд ли будет близок к оригиналу.

Mitsubishi Delica Mini, на основе которой хотят построить новый Pajero Mini, представляет собой микровэн повышенной проходимости, но никак не внедорожник, способный состязаться на бездорожье с Suzuki Jimny. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

В Японии запустили продажи обновленного бестселлера Suzuki за...

Самый недорогой кроссовер Mazda сменит поколение: изображения и...

Маленький кроссовер Nissan получит альтернативную обновленную версию

Возрожденная Toyota Altezza может снова стать родственницей Lexus...

Флагманский кроссовер Audi Q9 показался на неофициальных изображениях

Chery выпустит праворульный рамный пикап: как он может...

Самым надежным премиальным внедорожником оказался не тот, о...

Долгожданное новое поколение Toyota Hilux породнится с Land...

Новый компакт-кроссовер Suzuki на замену Hyundai Creta представят...

Недорогой бестселлер Toyota может преобразиться почти до неузнаваемости

Новые поколения корейских хитов Hyundai Creta и Kia...

Маленький кроссовер Toyota, который можно купить в РФ,...

Раскрыт Mercedes-Benz с самым большим пробегом в мире

Хэтчбек Toyota с расходом 2,8-литра на 100 км...

У Toyota самые преданные владельцы: RAV4 вне конкуренции

4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+