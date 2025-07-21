Долгожданное новое поколение Toyota Hilux породнится с Land Cruiser

Актуальная генерация пикапа Toyota Hilux была представлена более 10 лет назад. Машина, как и ее предшественники, оказалась очень популярной, для отдельных рынков став единственным предложением «Тойоты» в сегменте пикапов (в том числе в России).

Сейчас Hilux дожидается прыжка в новое поколение, в котором машину могут ждать кардинальные изменения.

Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Первое, на что намекают японские СМИ в проекте нового «Хайлакса», это модернизированный дизайн. Машина имеет шансы примерить более агрессивный внешний вид, обзаведясь узкими фарами, новой решеткой радиатора и другим капотом, а также перелицованной кормой.

Инсайдерское издание «BestCarWeb» полагает, что новая генерация Hilux будет построена на платформе TNGA GA-F, которая используется во внедорожниках Land Cruiser 250 и 300.

Если эта информация подтвердится, то среднеразмерный пикап «Тойоты» переберется с шасси IMV на более премиальную и дорогую архитектуру.

Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что «утилитарник» получит точно такую же подвеску, что и в родственных «Ленд Крузерах», которая улучшит общее поведение машины на дороге, повысив ездовой комфорт.

Длина кузова пикапа должна составить 5350 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1800. Расстояние между его осями растянется до 3085 мм.

Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Наиболее вероятным двигателем, который может появиться под капотом свежего Toyota Hilux, называют 2,8-литровый дизель с турбонаддувом 1GD-FTV, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность такого мотора должна составить 204 лошадиные силы, а еще 16 л.с. добавит ему мягко-гибридная силовая установка.

Премьера машины может состояться до конца этого года, но ее продажи в Японии начнутся ближе к началу 2026-го.