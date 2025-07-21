ДомойАвтоновости сегодняДолгожданное новое поколение Toyota Hilux породнится с Land Cruiser

Долгожданное новое поколение Toyota Hilux породнится с Land Cruiser

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 07 21 в 16.41.01

Актуальная генерация пикапа Toyota Hilux была представлена более 10 лет назад. Машина, как и ее предшественники, оказалась очень популярной, для отдельных рынков став единственным предложением «Тойоты» в сегменте пикапов (в том числе в России). 

Сейчас Hilux дожидается прыжка в новое поколение, в котором машину могут ждать кардинальные изменения.

Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Первое, на что намекают японские СМИ в проекте нового «Хайлакса», это модернизированный дизайн. Машина имеет шансы примерить более агрессивный внешний вид, обзаведясь узкими фарами, новой решеткой радиатора и другим капотом, а также перелицованной кормой.

Инсайдерское издание «BestCarWeb» полагает, что новая генерация Hilux будет построена на платформе TNGA GA-F, которая используется во внедорожниках Land Cruiser 250 и 300.

Если эта информация подтвердится, то среднеразмерный пикап «Тойоты» переберется с шасси IMV на более премиальную и дорогую архитектуру. 

Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что «утилитарник» получит точно такую же подвеску, что и в родственных «Ленд Крузерах», которая улучшит общее поведение машины на дороге, повысив ездовой комфорт.

Длина кузова пикапа должна составить 5350 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1800. Расстояние между его осями растянется до 3085 мм. 

Снимок экрана 2025 07 21 в 16.43.02
Toyota Hilux нового поколения (спекулятивный рендер)

Наиболее вероятным двигателем, который может появиться под капотом свежего Toyota Hilux, называют 2,8-литровый дизель с турбонаддувом 1GD-FTV, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность такого мотора должна составить 204 лошадиные силы, а еще 16 л.с. добавит ему мягко-гибридная силовая установка. 

Премьера машины может состояться до конца этого года, но ее продажи в Японии начнутся ближе к началу 2026-го.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Новый компакт-кроссовер Suzuki на замену Hyundai Creta представят...

Недорогой бестселлер Toyota может преобразиться почти до неузнаваемости

Новые поколения корейских хитов Hyundai Creta и Kia...

Маленький кроссовер Toyota, который можно купить в РФ,...

Раскрыт Mercedes-Benz с самым большим пробегом в мире

Хэтчбек Toyota с расходом 2,8-литра на 100 км...

У Toyota самые преданные владельцы: RAV4 вне конкуренции

4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза...

Царь пикапов: на продажу выставили шестиколесный Brabus XLP...

С какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить...

Знаменитый «рамник» Suzuki обновится, но не внешне

Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+