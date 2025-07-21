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Новый компакт-кроссовер Suzuki на замену Hyundai Creta представят 3 сентября

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Suzuki готовится к запуску очередного компактного кроссовера, который станет конкурентом бестселлеров Hyundai Creta и Kia Seltos. Японский «паркетник» обещают представить уже совсем скоро – 3 сентября. Все подробности об этом проекте пока не раскрываются, однако ряд деталей о нем уже успели утечь в Сеть.

Ожидается, что машину назовут Suzuki Escudo. Автомобиль будет построен на той же платформе, что и кроссовер Grand Vitara. 

По габаритам новинка «Сузуки» расположится на ступеньку выше модели Brezza. Длина кроссовера, по слухам, составит от 4330 до 4365 мм, что сделает его даже длиннее родственной Grand Vitara (4345 мм). 

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Официальное скетч-изображение Suzuki Grand Vitara

Официальные характеристики двигателя нового кроссовера Suzuki пока недоступны, но журналисты из Индии полагают, что машина получит под капот полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор, работающий в составе мягко-гибридной силовой установки (как в Grand Vitara).

Двигателю предстоит функционировать в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». 

Более дорогие версии «Гранд Витары» комплектуются также полноценным гибридным силовым агрегатом, однако в случае с Escudo такая силовая установка в угоду низкой цены доступна не будет.

В продажу новый кроссовер Suzuki поступит до конца нынешнего года и начнет свой вояж с индийского рынка.

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Фото:Suzuki

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