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Раскрыт Mercedes-Benz с самым большим пробегом в мире

Текст: Алексей Шмидт
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Заводя речь о долговечности многие сразу же думают о Toyota, однако раньше этим качеством могла похвастаться в том числе компания Mercedes-Benz. На протяжении десятилетий репутация этого штутгартского бренда строилась не только на стиле и производительности, но и на выносливости. 

Многие дизельные «Мерседесы» заработали себе имя, преодолев отметку пробега в 1,6 миллиона километров. Но только одному из них удалось обойти всех своих конкурентов по этому показателю и продолжать накатывать километраж. 

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Автомобилем «Мерседес-Бенц» с самым высоким пробегом в мире является модель 240D 1976 года выпуска.

Это простой и практичный дизельный седан из серии W115, который обладал угловатым кузовом и не мог похвастаться особыми излишествами. Однако в умелых руках машина превратилась в легенду.

Ее владельцем был некий греческий таксист Грегориос Сакинидис. Мужчина приобрел свой Mercedes в 1980 году, спустя четыре года с момента его выпуска, и ездил на машине каждый день на протяжении более двух десятилетий. В итоге ему удалось накатать на своей 4-дверке невероятные 4,6-миллиона километров. 

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Автомобиль оказался настолько крепким, что мог бы продолжать наращивать свой рекордный показатель пробега, однако в 2004 году бывший гендиректор Mercedes-Benz Александр Пауфлер уговорил его владельца подарить машину музею компании в обмен на новый C-класс.

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Рецептом непревзойденной до сих пор выносливости W115 240 D стало плановое техническое обслуживание, а также 3 замены двигателя за все время эксплуатации. При этом кузов и ходовая часть автомобиля всегда оставались стоковыми. 

Сегодня самое легендарное дизельное такси в мире выставлено в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, Германия. 

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Фото:Mercedes-Benz

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