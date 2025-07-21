Хэтчбек Toyota с расходом 2,8-литра на 100 км избавится от миловидного дизайна

Второе поколение гибридного хэтчбека Toyota Aqua было представлено в 2021 году. Машина комплектуется 1,5-литровым бензино-электрическим агрегатом со средним расходом 2,8-литра на 100 км и обладает миловидным округлым внешним обликом.

В сентябре этого года «Акву» ждет модернизация, которая может привнести в ее экстерьер заметные изменения, причем как внешние, так и технические.

Актуальная Toyota Aqua

По информации японских СМИ, предстоящий рестайлинг Toyota Aqua готовит для этой модели очевидные перемены во внешности.

Передняя часть автомобиля изменится с нынешнего округлого и симпатичного стиля на дизайн, схожий с Prius. Экономичному хэтчбеку будут положены C-образные фары и оформление «передка» с использованием фирменного решения «Hammerhead».

Длина Aqua должна увеличиться на 30 мм – до 4080 мм, а общая форма кузова стать более изящной.

Актуальная Toyota Aqua

Инсайдеры полагают, что причина кардинальных изменений в дизайне этого хэтчбека связана с желанием Toyota разделить Aqua и Yaris в своем модельном ряду, чтобы машины не конкурировали друг с другом.

Новая «Аква» будет позиционироваться как более роскошный автомобиль, чем «Ярис», поскольку продавать ее хотят исключительно в гибридной модификации.

Интерьер Toyota Yaris

С обновлением известный японский бензино-электрический хэтчбек получит внутри модернизированный салон с 7-дюймовой ЖК-цифровой приборной панелью, а также обзаведется электронным стояночным тормозом в «базе».

Центральный экран мультимедийной системы предложат как в 8-дюймовом, так и 10,5-дюймовом вариантах, а «топовая» комплектация машины отличится кожаными креслами с возможностью выбора контурной подсветки.

Комплектоваться новый Aqua, скорее всего, будет актуальной гибридной силовой установкой, работающей от 1,5-литрового ДВС. Ее максимальная мощность составит 116 лошадиных сил. Привод для машины можно будет выбрать как передний, так и полный E-Four.