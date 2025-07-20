Знаменитый «рамник» Suzuki обновится, но не внешне

С момента выхода актуальной генерации Suzuki Jimny в 2018 году прошло уже 7 лет. За этот срок легендарный рамный внедорожник японского автопроизводителя успел приобрести 5-дверную модификацию. А теперь эту модель ожидает плановый рестайлинг. Причем уже совсем скоро.

Как сообщают зарубежные СМИ, премьера обновленного Suzuki Jimny может состояться уже в августе этого года. Автомобиль ждет ряд усовершенствований, в том числе существенные технические доработки.

Из-за норм выбросов Suzuki Jimny продается в Европе исключительно как коммерческий автомобиль. В таких машинах демонтируются задние сиденья и отгораживается пространство спереди.

Suzuki Jimny 2025

Однако после обновления этот популярный внедорожник может вернуться в массовый сегмент «Старого света». Все благодаря появлению в его оснащении новой гибридной системы, технические характеристики которой пока не разглашаются.

Что касается других доработок, то в их число должны войти: система помощи при торможении, функция распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и помощник при движении задним ходом.

Интерьер Suzuki Jimny 2025

Внешний вид машины, по слухам, не изменится. Причина, почему Suzuki не решилась менять экстерьер Jimny, кроется в высоком спросе на эту модель во всем мире.

Руководство компании опасается, что серьезное визуальное обновление вызовет недовольство покупателей дореформенных «Джимни», которые длительное время находятся в очереди на их покупку и до сих пор не получили предзаказанные внедорожники в свое распоряжение.