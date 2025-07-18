Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают на Aliexpress

Сегодня на рынке присутствует бесчисленное множество брендов, которые выпускают компактные автодома (кемперы). Чаще всего они стоят дорого и не по карману большинству мечтателей о комфортной жизни в автопутешествиях. Но не в Китае.

Недавно «поднебесная» фирма Aiymen выпустила кемпер Howo, который способен удивить не только своим продуманным и качественным интерьером, но одновременно с этим еще и невысокой ценой.

Стартовая цена автодома Howo составляет всего 103 тысячи юаней или 1 миллион 125 тысяч рублей. Кемпер предлагается не только для местных покупателей, но и для зарубежных через Aliexpress и Alibaba.

Китайский кемпер Aiymen Howo

Жилой отсек, водруженный на заднюю часть пикапа, выполнен из композитных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки. Благодаря теплоизоляции в нем можно будет не мерзнуть даже в осеннюю погоду.

Внутри предусмотрен раздельный санузел, кухонная зона с холодильником, а также гостиная и спальня.

Обеденный уголок рассчитан на четверых гостей, двое из которых смогут расположиться ночью в кабине-надстройке.

Интерьер кемпера изобилует материалами «под дерево», создающими внутреннему убранству Howo уюта.

За автономность в китайском автодоме отвечает один аккумулятор, который поддерживает в работе все кухонное и другое оборудование.

Информация о том, предусмотрены ли в машине солнечные панели или резервуары для воды, в объявлении не раскрывается.