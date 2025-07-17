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Легендарный вездеход Mitsubishi Pajero Evo выставлен на продажу по цене тривиальных китайских кроссоверов

Текст: Алексей Шмидт
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В портфолио компании Mitsubishi существует несколько моделей, которые были созданы благодаря гонкам. Всем известен пример Lancer Evolution. Однако в другом виде ралли гонялся внедорожник Pajero Evolution. Как и в случае с «Лансером», он был создан для омологации, но на базе «Паджеро» третьего поколения. 

На днях один из редких экземпляров таких автомобилей выставили на продажу в Великобритании по цене, сопоставимой со стоимостью в России самых обычных китайских кроссоверов.

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Mitsubishi Pajero Evo 1999, выставленный на продажу в Великобритании

Фишка Pajero Evo кроется в его специальном обвесе, но не только. Машина получила расширенную колею, амортизаторы с большим ходом, независимую двухрычажную подвеску и дифференциалы Torsen LSD на обеих осях, а также спойлер на крышке багажника.

Но самым большим изменением в нем в сравнении с простым «Паджеро» третьей генерации оказался двигатель. Вариант Evo получил под капот 3,5-литровый мотор 6G74 V6 с системой изменения фаз газораспределения MIVEC.

Официальная мощность силового агрегата составляла 276 лошадиных сил, но в реальности его отдача была еще выше. 

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Весь крутящий момент передавался через 5-ступенчатую механическую, либо 5-скоростную автоматическую трансмиссию.

В общей сложности Mitsubishi выпустила около 2 тысяч 500 дорожных Pajero Evo. Все они продавались только в Японии, но небольшое количество машин впоследствии добрались до других стран.

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Выставленный на продажу в Великобритании внедорожник 1999 года выпуска обладает пробегом в 62 тысячи километров. 

На момент написания этой статьи крайней заявкой на покупку этого автомобиля является сумма в 18 тысяч 800 фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей).

Впрочем, до конца торгов остается еще 5 дней и финальная стоимость машины может оказаться значительно выше. 

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Фото:Collecting Cars

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