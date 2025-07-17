Новые Mitsubishi Outlander и Outlander Sport изменятся почти до неузнаваемости. Изображения

Четвертая генерация Mitsubishi Outlander была представлена четыре года назад (в 2021-м году), а осенью 2024-го машина прошла через небольшое обновление. Следующим шагом в ее развитии должен оказаться переход в пятое поколение.

Выход совершенно нового «Аутлэндера» запланирован на 2027 год. А пока всем остается только гадать, как он будет выглядеть.

На днях свое мнение на этот счет высказал дизайнер из Латинской Америки Клебер Сильва, владеющий студией «KDesignAG». Независимый художник нарисовал экстерьер нового Outlander с оглядкой на другие последние новинки Mitsubishi.

Mitsubishi Outlander 5 поколения (неофициальные рендеры)

По мнению цифрового дизайнера, что Outlander, что его более компактная модификация Outlander Sport будут использовать одинаковый подход к экстерьеру с европейскими братьями ASX и Grandis.

Машины построят на платформе Renault Espace и Scenic E-Tech и наделят их новейшим стилем Dynamic Shield. Кроссоверы примерят на себя глянцевую черную решетку радиатора с серебристой окантовкой, а также собственные отличительные дневные ходовые огни.

Mitsubishi Outlander Sport 5 поколения (неофициальные рендеры)

Что касается оформления их кормы, то в этой части автор рендеров ждет установку уникальной группы задних фонарей, которые будут отличаться по форме и конструкции в зависимости от выбранной версии (обычный Outlander или модификация Sport).

Смена дизайна и переход на технологии Renault гарантируют, что Outlander нового поколения во всех своих вариантах будет электрифицирован.

Автомобиль может получить под капот подзаряжаемую гибридную силовую установку, обеспечивающую запас хода исключительно на электротяге свыше 100 километров. Кроме того, в оснащение машины также войдет фирменная система полного привода S-AWC.