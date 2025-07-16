Компактный кроссовер Lexus для домохозяек станет еще лучше

Модель NX является одной из самых продаваемых в линейке кроссоверов Lexus. Такие машины покупают чаще всего женщины или женщинам, чтобы они могли ездить по делам и возить детей в сад или школу.

Последняя масштабная модернизация Lexus NX датирована 2021 годом. С тех пор машина, которую называют «кроссовером для домохозяек», ежегодно улучшается. И следующий год не исключение.

Как сообщает японская пресса, Lexus планирует небольшую реконструкцию модели NX для будущего модельного года.

Салон нового поколения Toyota RAV4 с мультимедийной системой Arene

Машина может получить новый 12,3-дюймовый цифровой дисплей приборной панели и обновленные системы помощи водителю.

Кроме того, по слухам, ей будет положена новейшая мультимедийная система на базе платформы Arene, которая впервые дебютировала в кроссовере RAV4 нового поколения.

Увеличенный приборный щиток будет работать в паре с 14-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а за безопасность машины будет отвечать продвинутая система Lexus Safety System+. В ее состав может войти функция предупреждения о приближении сзади идущего автомобиля, экстренное торможение при угрозе столкновения, система помощи движения в пробке и многое другое.

Lexus NX 350h

Изменения могут затронуть даже внешний вид нового Lexus NX. Инсайдеры полагают, что экстерьер автомобиля будет переработан с оглядкой на модели RZ и ES.

Кроссовер получит уже в базе светодиодную головную оптику Bladescan и мелкие доработки по части наружного и внутреннего декора.

Механические изменения в новом NX не ожидаются. Японская версия этого кроссовера, напомним, комплектуется 2,5-литровым гибридным мотором и 2,4-литровым турбированным бензиновым двигателем.