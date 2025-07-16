Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross не узнают в новом поколении

Весной этого года Mitsubishi рассказала, что собирается начать продажи нового поколения кроссовера Eclipse Cross. Машина, хорошо известная в России, должна перепрыгнуть в новое поколение, в котором ей предстоит измениться почти до неузнаваемости.

Первые изображения реформенного японского «паркетника» опубликовала дизайн студия «KDesign AG», которой заведует знаменитый независимый художник Kleber Silva.

Специалист рендеринга полагает, что в свежей генерации Mitsubishi Eclipse Cross позаимствует экстерьер родственного Renault Scenic E-Tech, дебютировавшего двумя годами ранее, но с небольшими доработками.

Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

От автомобиля можно ожидать собственной решетки радиатора, переделанного блока фар, а также другого в сравнении с «Рено» бампера.

Переделке может подвергнуться даже корма «паркетника», где расположатся фонари слегка иной формы, между которыми будет нанесен буквенный логотип Mitsubishi.

Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

Несмотря на незначительные отличия в экстерьере в интерьере и технически новый Mitsubishi Eclipse Cross рискует повторить родственный Renault Scenic E-Tech.

Интерьер Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

Если это действительно окажется так, то машине будет положен электрический двигатель на 170 или 218 лошадиных сил, приводящий в движение переднюю ось. В зависимости от выбора батареи дальнобойность японского кроссовера составит от 425 до 615 километров.

Официальная презентация нового поколения Mitsubishi Eclipse Cross должна состояться в начале осени этого года. Продавать его собираются пока только в Европе.