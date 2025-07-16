ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Mitsubishi Eclipse Cross не узнают в новом поколении

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross не узнают в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 07 16 в 10.35.56

Весной этого года Mitsubishi рассказала, что собирается начать продажи нового поколения кроссовера Eclipse Cross. Машина, хорошо известная в России, должна перепрыгнуть в новое поколение, в котором ей предстоит измениться почти до неузнаваемости.

Первые изображения реформенного японского «паркетника» опубликовала дизайн студия «KDesign AG», которой заведует знаменитый независимый художник Kleber Silva.

Специалист рендеринга полагает, что в свежей генерации Mitsubishi Eclipse Cross позаимствует экстерьер родственного Renault Scenic E-Tech, дебютировавшего двумя годами ранее, но с небольшими доработками.

Снимок экрана 2025 07 16 в 10.35.47
Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

От автомобиля можно ожидать собственной решетки радиатора, переделанного блока фар, а также другого в сравнении с «Рено» бампера.

Переделке может подвергнуться даже корма «паркетника», где расположатся фонари слегка иной формы, между которыми будет нанесен буквенный логотип Mitsubishi.

Снимок экрана 2025 07 16 в 10.36.35
Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

Несмотря на незначительные отличия в экстерьере в интерьере и технически новый Mitsubishi Eclipse Cross рискует повторить родственный Renault Scenic E-Tech.

Снимок экрана 2025 07 16 в 10.36.54
Интерьер Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения (неофициальный рендер)

Если это действительно окажется так, то машине будет положен электрический двигатель на 170 или 218 лошадиных сил, приводящий в движение переднюю ось. В зависимости от выбора батареи дальнобойность японского кроссовера составит от 425 до 615 километров. 

Официальная презентация нового поколения Mitsubishi Eclipse Cross должна состояться в начале осени этого года. Продавать его собираются пока только в Европе. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kleber Silva, KDesign AG

Читайте также:

Последние новости:

Subaru выпустит новый «горячий» хэтчбек для фанатов мощности...

Новейший суперкар Toyota удивит мотором V8 мощностью в...

Автомеханик назвал недорогой подержанный кроссовер, который проедет 800...

10 хорошо известных автомобильных брендов, которые принадлежат Volkswagen

Новый большой, практичный и недорогой пикап Renault появится...

Культовый японский внедорожник вернется с гибридной силовой установкой...

Ультрабюджетный грузовичок Suzuki получил два новых ярких цвета 

Toyota RAV4 «для богатых» пережил динамичный апгрейд от...

Toyota выпустит «убийцу» Mitsubishi Delica за 1,6 млн...

Роскошный бокс-отель на колесах Lexus вот-вот сделают еще...

Недолговечные кроссоверы, которые будут постоянно ломаться (весь список)

Японский хит Mitsubishi Delica Mini ждет внеплановая смена...

Знаменитый рамный внедорожник Mitsubishi засняли в близи в...

В России начали продавать самый большой кроссовер Lexus:...

В Subaru очень любят собак. И дело не...

Новый дешевый кроссовер Toyota стал хитом в Китае

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+