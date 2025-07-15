Новый большой, практичный и недорогой пикап Renault появится в 2026 году. Фото

Латинская Америка является одним из мировых рынков, где очень популярны пикапы. Недавно там состоялась премьера нового кроссовера Renault Boreal, который оказался местной разновидностью европейского «паркетника» Bigster.

А в ближайший год у этой модели появится практичная утилитарная версия, которую могут назвать Niagara. Презентация нового пикапа Renault, построенного на той же платформе, что и кроссовер Boreal, запланирована на 2026 год.

Машина будет представлять собой товарный вариант концепт-кара образца 2023 года, который хотят выпускать в Аргентине. Предсерийная сборка «Ниагары» уже стартовала, но подробностей о дизайне автомобиля пока нет.

Неофициальный рендер серийной версии пикапа Renault Niagara

Если верить прогнозу независимого художника Клебера Сильвы (KDesign AG), серийный пикап «Рено» унаследует многие решения у кроссовера Boreal, в том числе его ярко выраженные интегрированные фары, светодиодные дневные ходовые огни, широкий нижний проем с глянцево-черной отделкой и приподнятый капот с новым логотипом бренда.

Боковины машины на рендерах щеголяют скрытыми дверными ручками сзади, которые были спрятаны в стойки кузова, а также выступающими колесными арками и покатой линией крыши к грузовому отсеку, характерной для пикапов в несущим кузовом.

Концепт-кар Renault Niagara (2023)

Сзади все указывает на то, что Niagara будут положены фонари, расположенные вертикально, которые соединят горизонтальной светящейся полосой.

Технические подробности о новинке Renault сейчас засекречены, но южноамериканские СМИ прочат машине гибридную силовую установку (параллельный гибрид HEV) или 48-вольтовый мягкий гибрид (MHEV).

Пикап, длина которого должна превысить 5 метров, спроектируют на платформе RGMP, являющейся разновидностью шасси CMF-B, а также предложат помимо гибридов с 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 163 лошадиные силы. Ассистировать ему будет семискоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и система полного привода.