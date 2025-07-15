Культовый японский внедорожник вернется с гибридной силовой установкой мощностью 382 л.с.

Существует поговорка: «Однажды легенда – навсегда». И она идеальным образом подходит к внедорожнику Mitsubishi Pajero.

Спустя много лет отсутствия на рынке этот знаменитый «вездеход» ждет триумфальное возвращение в 2027 году со значительно улучшенным дизайном, более роскошным салоном и мощной гибридной силовой установкой, которую можно будет подзаряжать от электросети.

По информации австралийских журналистов портала «CarWale», машина будет спроектирована на модернизированной версии платформы Outlander.

Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

Автомобиль должен сохранить свою брутальную внешность, но позаимствовать ряд элементов дизайна у Outlander, такие как высокая посадка, увеличенный клиренс, крупные бамперы и узкие светодиодные дневные ходовые огни.

Другие особенности дизайна нового Pajero могут включить в себя ярко выраженные колесные арки, скрытые в кузове дверные ручки, затемненные передние стойки кузова и двухстворчатую дверь багажного отделения.

В салоне одна из главных внедорожных новинок «Митсубиши» последних лет должна приобрести современную переднюю панель с кожаной отделкой и вертикальными воздуховодами, сенсорный экран с возможностью беспроводного подключения смартфона и голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, а также объемное багажное отделение.

Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

Комплектовать машину будут, по слухам, мощной версией 2,4-литровой гибридной системы с возможностью подзарядки от стационарной сети. Силовая установка включит в себя бензиновый ДВС и три электромотора (два сзади и один спереди), которые обеспечат ей мощность на уровне 382 лошадиных сил.

За внедорожные качества в новом «Паджеро» будут отвечать электронная блокировка дифференциалов на обеих осях и система динамического распределения крутящего момента.

Премьера внедорожника должна состояться в 2027 году.