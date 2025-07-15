ДомойАвтоновости сегодняКультовый японский внедорожник вернется с гибридной силовой установкой мощностью 382 л.с.

Культовый японский внедорожник вернется с гибридной силовой установкой мощностью 382 л.с.

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
mitsubishi pajero next generation render concept 01 1721726723 1

Существует поговорка: «Однажды легенда – навсегда». И она идеальным образом подходит к внедорожнику Mitsubishi Pajero.

Спустя много лет отсутствия на рынке этот знаменитый «вездеход» ждет триумфальное возвращение в 2027 году со значительно улучшенным дизайном, более роскошным салоном и мощной гибридной силовой установкой, которую можно будет подзаряжать от электросети.

По информации австралийских журналистов портала «CarWale», машина будет спроектирована на модернизированной версии платформы Outlander.

mitsubishi pajero next generation render concept 05 1721726724 1
Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

Автомобиль должен сохранить свою брутальную внешность, но позаимствовать ряд элементов дизайна у Outlander, такие как высокая посадка, увеличенный клиренс, крупные бамперы и узкие светодиодные дневные ходовые огни.

Другие особенности дизайна нового Pajero могут включить в себя ярко выраженные колесные арки, скрытые в кузове дверные ручки, затемненные передние стойки кузова и двухстворчатую дверь багажного отделения. 

В салоне одна из главных внедорожных новинок «Митсубиши» последних лет должна приобрести современную переднюю панель с кожаной отделкой и вертикальными воздуховодами, сенсорный экран с возможностью беспроводного подключения смартфона и голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, а также объемное багажное отделение. 

mitsubishi pajero next generation render concept 04 1721726724 1 1
Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

Комплектовать машину будут, по слухам, мощной версией 2,4-литровой гибридной системы с возможностью подзарядки от стационарной сети. Силовая установка включит в себя бензиновый ДВС и три электромотора (два сзади и один спереди), которые обеспечат ей мощность на уровне 382 лошадиных сил. 

За внедорожные качества в новом «Паджеро» будут отвечать электронная блокировка дифференциалов на обеих осях и система динамического распределения крутящего момента. 

Премьера внедорожника должна состояться в 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gabriel Gonzales
ИСТОЧНИК:Carwale

Читайте также:

Последние новости:

Новый большой, практичный и недорогой пикап Renault появится...

Ультрабюджетный грузовичок Suzuki получил два новых ярких цвета 

Toyota RAV4 «для богатых» пережил динамичный апгрейд от...

Toyota выпустит «убийцу» Mitsubishi Delica за 1,6 млн...

Роскошный бокс-отель на колесах Lexus вот-вот сделают еще...

Недолговечные кроссоверы, которые будут постоянно ломаться (весь список)

Японский хит Mitsubishi Delica Mini ждет внеплановая смена...

Знаменитый рамный внедорожник Mitsubishi засняли в близи в...

В России начали продавать самый большой кроссовер Lexus:...

В Subaru очень любят собак. И дело не...

Новый дешевый кроссовер Toyota стал хитом в Китае

Для популярного кроссовера Duster предусмотрели хардкорную внедорожную версию

Toyota тайно работает над новой Celica и, возможно,...

Следующая Toyota Corolla может получить радикально другой облик...

Популярный 7-местный минивэн Honda превратился в микроквартиру на...

Рамный внедорожник Kia на замену Toyota Prado: первые...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+