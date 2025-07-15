Ультрабюджетный грузовичок Suzuki получил два новых ярких цвета 

Кей-траки всегда считались скучными автомобилями. Машины, построенные на основе так называемых кей-каров (японский сегмент авто длиной менее 3,4-метра), как правило, бывают белыми или серебристыми, но яркие цвета для них большая редкость.

Накануне Suzuki исправила этот недостаток на основе своего мини-грузовичка Carry, которому предусмотрели сразу два новых варианта кузовной палитры.

Suzuki Carry в цвете Tool Orange

Первый получил название Tool Orange (инструментальный оранжевый), а второй Green Metallic (зеленый металлик).

Оба цвета доступны как для простого Carry, так и для его более крупной версии Super Carry.

Suzuki Carry в цвете Green Metallic

Аналогичные расцветки были добавлены в палитру другой компактной модели Suzuki – модели Every. Машины в новых цветах будут продаваться исключительно в Японии. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона для покупателей они пока окажутся недоступны.

Напомним, Suzuki Carry появился на свет в 2013 году. Автомобиль пользуется большим спросом в среде азиатского малого бизнеса. Машина обладает грузовой платформой длиной 1,5-метра, а специальная ниша под ее кабиной позволяет перевозить длинномеры.

В Японии цены на Suzuki Carry начинаются от 11 тысяч 800 долларов за моноприводный вариант с механической коробкой передач.