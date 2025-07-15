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Ультрабюджетный грузовичок Suzuki получил два новых ярких цвета 

Текст: Алексей Шмидт
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Кей-траки всегда считались скучными автомобилями. Машины, построенные на основе так называемых кей-каров (японский сегмент авто длиной менее 3,4-метра), как правило, бывают белыми или серебристыми, но яркие цвета для них большая редкость. 

Накануне Suzuki исправила этот недостаток на основе своего мини-грузовичка Carry, которому предусмотрели сразу два новых варианта кузовной палитры.

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Suzuki Carry в цвете Tool Orange

Первый получил название Tool Orange (инструментальный оранжевый), а второй Green Metallic (зеленый металлик). 

Оба цвета доступны как для простого Carry, так и для его более крупной версии Super Carry. 

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Suzuki Carry в цвете Green Metallic

Аналогичные расцветки были добавлены в палитру другой компактной модели Suzuki – модели Every. Машины в новых цветах будут продаваться исключительно в Японии. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона для покупателей они пока окажутся недоступны.

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Напомним, Suzuki Carry появился на свет в 2013 году. Автомобиль пользуется большим спросом в среде азиатского малого бизнеса. Машина обладает грузовой платформой длиной 1,5-метра, а специальная ниша под ее кабиной позволяет перевозить длинномеры. 

В Японии цены на Suzuki Carry начинаются от 11 тысяч 800 долларов за моноприводный вариант с механической коробкой передач.

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Фото:Suzuki

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