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Роскошный бокс-отель на колесах Lexus вот-вот сделают еще лучше

Текст: Алиса Шашкова
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Главный минивэн в линейке Lexus – LM, который называют роскошным бокс-отелем на колесах, перебралось в новое поколение в 2023 году. Автомобиль был хорошо принят покупателями и в скором времени пройдет через первое обновление, которое должно повысить ездовой комфорт, а также привнести улучшения в его список оборудования.

Как пишут японские инсайдеры, с модернизацией Lexus LM ждет прибавка с точки зрения шумоизоляции кабины. Кроме того, премиальный минивэн суббренда Toyota должен приобрести улучшенное оснащение.

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К примеру, машине может достаться амбиентная подсветка салона, автоматические антибликовые зеркала заднего вида и отлаженная система управления панелью заднего дивана.

Продавать автомобиль будут, как и прежде, в шестиместной, семиместной и «топовой» 4-местной модификациях. 

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Техническая сторона минивэна, скорее всего, не изменится. Сейчас машина доступна в вариантах LM 350h и LM 500h. Первый использует 2,5-литровый масляно-электрический силовой агрегат (гибрид) на 250 лошадиных сил, работающий в паре с электрической системой полного привода e-Four.

Что касается второй модификации, то ему положена 2,4-литровая турбомасляная-электрическая силовая установка (турбо-гибрид), развивающая 371 лошадиную силу. Помогает ей система полного привода Direct4.

Кроме того, в оснащение модели LM входит активная электронная подвеска AVS, улучшающая качество езды. Она доступна для всех ее модификаций. 

В продажу в Японии модернизированный Lexus LM поступит уже в августе.

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Фото:Lexus

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