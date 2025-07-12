Новый кроссовер на 7 мест Mitsubishi Destinator порадует покупателей турбомотором

До премьеры нового семиместного кроссовера Mitsubishi Destinator остается не так много времени. Даты презентации машины до сих пор не объявлены, но считается, что ее дебют состоится уже в конце июля – начале августа, когда в Индонезии пройдет международный автосалон 2025 года.

Ожидалось, что новый «паркетник» Mitsubishi, основанный на концепте DST, унаследует техническую сторону компактной SUV-модели XForce, пользующейся в Азии высоким спросом. Но, как оказалось, все далеко не так однозначно.

Концепт-кар Mitsubishi DST

Как сообщают инсайдеры, в отличие от моделей XForce и XPander, использующих 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор MIVEC на 103 л.с. и 141 Нм, новинке Mitsubishi будет положен турбомотор.

Это решение выглядит логичным, поскольку Destinator точно превзойдет родственный 5-местный XForce с точки зрения габаритов и веса.

В качестве потенциального силового агрегата кроссовера называют мотор 4B40, максимальная отдача которого составляет 161 лошадиную силу, а пиковый крутящий момент равен 250 Нм.

Остальные подробности о новом кроссовере Mitsubishi, умещающим внутри до семи человек, будут раскрыты в рамках его официальной премьеры, подождать которую, если верить слухам, осталось совсем немного.

Основными рынками сбыта Destinator, как и в случае с компактной моделью XForce, станут страны Юго-Восточной Азии.