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Новый кроссовер на 7 мест Mitsubishi Destinator порадует покупателей турбомотором

Текст: Алексей Шмидт
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До премьеры нового семиместного кроссовера Mitsubishi Destinator остается не так много времени. Даты презентации машины до сих пор не объявлены, но считается, что ее дебют состоится уже в конце июля – начале августа, когда в Индонезии пройдет международный автосалон 2025 года.

Ожидалось, что новый «паркетник» Mitsubishi, основанный на концепте DST, унаследует техническую сторону компактной SUV-модели XForce, пользующейся в Азии высоким спросом. Но, как оказалось, все далеко не так однозначно.

Концепт-кар Mitsubishi DST

Как сообщают инсайдеры, в отличие от моделей XForce и XPander, использующих 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор MIVEC на 103 л.с. и 141 Нм, новинке Mitsubishi будет положен турбомотор.

Это решение выглядит логичным, поскольку Destinator точно превзойдет родственный 5-местный XForce с точки зрения габаритов и веса.

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В качестве потенциального силового агрегата кроссовера называют мотор 4B40, максимальная отдача которого составляет 161 лошадиную силу, а пиковый крутящий момент равен 250 Нм. 

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Остальные подробности о новом кроссовере Mitsubishi, умещающим внутри до семи человек, будут раскрыты в рамках его официальной премьеры, подождать которую, если верить слухам, осталось совсем немного.

Основными рынками сбыта Destinator, как и в случае с компактной моделью XForce, станут страны Юго-Восточной Азии.

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Фото:Mitsubishi

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