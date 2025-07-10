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Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения представлен официально

Текст: Алексей Шмидт
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С тех пор, как в 2012 году компания Mazda показала первую генерацию кроссовера CX-5, эта модель стала настоящим бестселлером автопроизводителя из Хиросимы. За 13 лет существования совокупные продажи «паркетника» превысили 4,5 миллиона единиц, сделав машину самой популярной моделью «Мазды» в мире. 

Сегодня, 10 июля, Mazda представила третье поколение CX-5, которое отличилось от предшественников не только внешним дизайном, но и внутренним, а также потенциальной технической начинкой.

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Mazda CX-5 3 поколения

В новой CX-5 Mazda воплотила свежий фирменный стиль, который будет положен большинству других новинок компании. Автомобиль приобрел новые фары с модернизированным рисунком ДХО, которые аккуратно вписываются в новую решетку радиатора, напоминающую модель 1 поколения.

Массивный бампер придает кроссоверу более брутальный вид, а корма щеголяет узкими и длинными фонарями, напоминающими те, что ставятся на автомобили BMW.

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Новая Mazda оказалась крупнее всех своих предшественников. Длина машины прибавила 115 мм – до 4690 мм, а ширина 15 мм – до 1695 мм. 

Интерьер кроссовера переработали кардинальным образом. По центру модернизированной торпедо теперь располагается широкоформатный дисплей, в который «вшиты» функции управления климатической системой.

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Кроме него машине досталась цифровая комбинация приборов и абсолютно новый руль, на котором отсутствует шильдик Mazda. 

Продавать новый CX-5 на первых порах с 2,5-литровым бензиновым мотором, сочетающимся с мягко-гибридной системой. Полностью гибридный силовой агрегат Skyactiv Z появится в гамме новинки «Мазды» только в 2027 году.

В продажу реформенный кроссовер японского автопроизводителя поступит в конце этого года. 

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Фото:Mazda

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