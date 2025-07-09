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Toyota RAV4 «для богатых» готов к переходу в пятое поколение

Текст: Михаил Романченко
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С тех пор, как в июне 2020 года дебютировала четвертая генерация кроссовера Toyota Harrier, прошло уже почти 5 лет. Автомобиль, построенный на платформе RAV4 и позиционирующийся как его более дорогой и роскошный собрат, ждет перехода в новую генерацию вслед за младшим родственником.

Накануне об этом проекте появились свежие подробности. Причем касающиеся как его оснащения, так и внешней стороны.

По новой информации, официальная премьера Toyota Harrier 5 генерации состоится примерно спустя год после дебюта нового Toyota RAV4, то есть в первом-третьем кварталах 2026 года. По мнению независимого дизайнера «Theottle», кузов машины пройдет через комплексную модернизацию, которая может изменить его внешность почти до неузнаваемости.

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Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

От экстерьера машины ждут оформления фронтальной части, выполненной в стиле современных «Тойот» (от Camry до Prius и RAV4) с кластерами фар, реализованными в форме букв «C», решеткой радиатора с крупными ячейками, окрашенной в цвет кузова, агрессивным бампером, а также сквозными фонарями, растянувшимися между задних крыльев через всю дверцу багажника.

Дополнить новый образ Harrier предстоит накладкам на бамперах и новым колесным дискам, а также слегка перелицованным боковинам. 

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Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

По слухам, оснащать новую генерацию «Харриера» будут новейшим 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 180 л.с. Параллельно для машины могут предложить гибридную версию этого ДВС, максимальная отдача которой достигнет 230 «сил». 

В наиболее производительной версии (PHEV или подключаемый гибрид) силовая установка кроссовера сможет выдавать 315 «скакунов». 

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Фото:Theottle

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