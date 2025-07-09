Toyota RAV4 «для богатых» готов к переходу в пятое поколение

С тех пор, как в июне 2020 года дебютировала четвертая генерация кроссовера Toyota Harrier, прошло уже почти 5 лет. Автомобиль, построенный на платформе RAV4 и позиционирующийся как его более дорогой и роскошный собрат, ждет перехода в новую генерацию вслед за младшим родственником.

Накануне об этом проекте появились свежие подробности. Причем касающиеся как его оснащения, так и внешней стороны.

По новой информации, официальная премьера Toyota Harrier 5 генерации состоится примерно спустя год после дебюта нового Toyota RAV4, то есть в первом-третьем кварталах 2026 года. По мнению независимого дизайнера «Theottle», кузов машины пройдет через комплексную модернизацию, которая может изменить его внешность почти до неузнаваемости.

Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

От экстерьера машины ждут оформления фронтальной части, выполненной в стиле современных «Тойот» (от Camry до Prius и RAV4) с кластерами фар, реализованными в форме букв «C», решеткой радиатора с крупными ячейками, окрашенной в цвет кузова, агрессивным бампером, а также сквозными фонарями, растянувшимися между задних крыльев через всю дверцу багажника.

Дополнить новый образ Harrier предстоит накладкам на бамперах и новым колесным дискам, а также слегка перелицованным боковинам.

Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

По слухам, оснащать новую генерацию «Харриера» будут новейшим 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 180 л.с. Параллельно для машины могут предложить гибридную версию этого ДВС, максимальная отдача которой достигнет 230 «сил».

В наиболее производительной версии (PHEV или подключаемый гибрид) силовая установка кроссовера сможет выдавать 315 «скакунов».