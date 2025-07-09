Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения может получить дизельный двигатель

До официального дебюта новой, третьей по счету генерации кроссовера Mazda CX-5 остается всего один день. Машину собираются показать 10 июля.

В интернете уже есть приблизительное представление о внешнем виде автомобиля (благодаря утечке фотографии серийного «паркетника» и тизерам), но подробностей о его технической части сейчас практически нет.

Официальный тизер Mazda CX-5 третьего поколения

Считается, что новый CX-5 будет продаваться в гибридной модификации с мотором Skyactiv-Z на базе 2,5-литрового ДВС, однако он появится ближе к 2027 году. Так что на первых порах предлагать машину придется с другими двигателями (вероятно, без гибридного довеска), но с какими именно?

Новое поколение Mazda CX-5 (утекшая в Сеть фотография)

Инсайдерский журнал «BestCarWeb» сообщает, что несмотря на все слухи о том, что Mazda отказалась от дизельного мотора, такой двигатель все же может появиться в гамме CX-5 в зависимости от рынка сбыта.

В пользу этого мнения выступает устойчивый спрос на такие машины, в том числе в Японии, где попробовав дизельные моторы с высоким крутящим моментом и отличной топливной экономичностью многие покупатели затем не могут от них отказаться.

Неофициальный рендер Mazda CX-5 третьей генерации

А вот что обязательно в новом CX-5 будет, так это бензиновый двигатель Skyactiv-G. Только пока непонятно, предложат ли машину с базовым 2-литровым ДВС, либо для нее будет положен только 2,5-литровый агрегат. Впрочем, не исключено, что как и сейчас комплектовать кроссовер будут обоими моторами.

Все загадки о новом поколении самого популярного автомобиля Mazda будут раскрыты уже завтра, когда состоится его официальная презентация.