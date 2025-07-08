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Новый Chevrolet Cruze может оказаться слишком похожим на Hyundai

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2026 chevrolet cruze rs comes back to the cgi market sporting equinox style and ice power 3 1

В 2008 году Chevrolet начала историю модели, которая затем переросла в целое семейство (от седана до универсала). Cruze продавался во многих странах мира и даже собирался на территории России. В 2015 году бестселлер GM сменил поколение, но постепенно начал терять рынки сбыта, а к концу 2023 года и вовсе был снят с конвейера.

В последнее время ходят слухи, что американцы хотят новый «Круз». Как он будет выглядеть, если появится в продаже, накануне пофантазировал цифровой дизайнер студии «Digimods Design».

Независимый художник Димас Рамадан подготовил неофициальные рендеры нового Chevrolet Cruze, воспользовавшись фирменным стилем современных моделей «Шевроле». Что интересно, несмотря на все старания автора изображений, на картинках знаменитый американский седан оказался похож не на родственные модели, а на седаны Hyundai.

2026 chevrolet cruze rs comes back to the cgi market sporting equinox style and ice power 2 1
Chevrolet Cruze нового поколения (спекулятивный рендер)

В своей работе дизайнер опирался на профиль моделей Audi S3 и RS3, но переднюю и заднюю части кузова ему пришлось рисовать с нуля с оглядкой на ДНК электрической модели Chevrolet Equinox EV.

Машине досталась узкая головная оптика, состыкованная с хромированной полосой посередине, а также замысловатый по конструкции бампер со встроенной глубоко в него решеткой радиатора.

2026 chevrolet cruze rs comes back to the cgi market sporting equinox style and ice power 4 1
Chevrolet Cruze нового поколения (спекулятивный рендер)

Завершили образ нового Cruze фонари, объединенные между собой тонкой LED-полосой, а также двойные патрубки выхлопа, намекающие на спортивный характер машины.

Пока все разговоры о возрождении модели «Круз» носят статус слухов, поэтому о технической части машины говорить не приходится.

Впрочем, если проект и вправду будет запущен, то с большой долей вероятности под капотом 4-дверки расположится 1,5-литровый турбомотор от Equinox четвертого поколения, развивающий 175 лошадиных сил. Этого для нового компактного седана было бы более, чем достаточно. 

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Фото:Digimods Design

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