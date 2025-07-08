Кроссоверный минивэн Mitsubishi Xpander стал агрессивнее и качественнее

Появившись в 2017 году, трехрядный компактный минивэн Mitsubishi Xpander Cross отметился отличным спросом. Машина полюбилась жителям Юго-Восточной Азии за вместительный салон, высокий дорожный просвет и доступную цену. А недавно ей удалось пройти через первое в своей истории обновление.

Сначала Mitsubishi показала обычный Xpander, а затем последовала премьера кроссоверной версии Xpander Cross. Последняя обновилась внешне гораздо существеннее, чем первая, получив более агрессивный облик.

Добиться этого эффекта дизайнерам удалось за счет переделки светотехники, бампера и решетки радиатора, частично срисовав «передок» кроссвэна с пикапа L200/Triton нового поколения.

Обновленный Mitsubishi Xpander Cross

Внутри модифицированного Xpander Cross дебютировала новая двухцветная отделка из бордовой и черной кожи. Центральная панель приобрела мягкие на ощупь материалы и элементы декора «под дерево», а экран виртуальной «приборки» увеличился с 8 до 10 дюймов.

Интерьер обновленного Mitsubishi Xpander Cross

В оснащение реформенного японского кроссвэна вошли до шести подушек безопасности, система активного управления в поворотах.

Агрегатно что простой Xpander, что его «внедорожная» модификация Cross остались прежними. Машинам положен единственный доступный для них полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 105 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента.

Помогать ему предстоит 5-скоростной МКПП или бесступенчатому вариатору. Привод машин, как и раньше, может быть исключительно передним.