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Новый кроссовер Renault крупнее Duster близок к премьере

Текст: Михаил Романченко
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Renault Boreal SUV Rendering

Renault продолжает расширять линейку моделей, построенных на новой платформе CMF-B. Ранее это шасси легло в основу третьей генерации Duster, а затем и его старшего родственника Bigster. А теперь его собираются задействовать для еще одной SUV-модели – кроссовера Boreal.

Согласно официальной информации, премьера новинки Renault состоится уже меньше, чем через месяц – 10 июля. Автомобиль будет позиционироваться как глобальный, но первым рынком для него станет Латинская Америка.

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Фото прототипа нового Renault Boreal

Внешность Boreal должен разделить с соплатформенным Duster 3, но машина определенно окажется длиннее и просторнее своего младшего брата.

Автомобиль могут наделить светодиодными дневными ходовыми огнями, выступающими пластиковыми накладками на колесных арках, рейлингами на крыше, а также ручками дверей, интегрированными в задние стойки кузова.

Официальные варианты двигателей для этой модели пока не разглашаются, но, скорее всего, кроссовер будет полагаться на те же моторы, что и бестселлер «Дастер».

Renault Boreal 7 seater SUV rendered
Renault Boreal (неофициальный рендер)

Самые недорогие версии машины могут получить под капот атмосферный бензиновый мотор, тогда как наиболее дорогостоящие – мощную гибридную силовую установку.

Выбор трансмиссий будет зависеть от двигателя и, скорее всего, включит в себя как механическую, так и автоматическую коробку передач. Систему 4WD предложат в качестве опции.

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Фото:Quatrorodas
ИСТОЧНИК:Quatrorodas

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