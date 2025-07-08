Mitsubishi хочет создать собственный внедорожный кроссовер против «дикого» Subaru Outback 

Внедорожная модификация популярных кроссоверов Subaru, известная как Wildlander, не дает покоя конкурентам этой компании. В частности, речь идет о Mitsubishi, которая желает присоединиться к тренду на приключенческие автомобили.

Топ-менеджер австралийского офиса «Митсубиши» недавно пообщался с местными журналистами (портал «CarSales»), где намекнул на то, что компания обратила внимание на популярность «внедорожных» модификаций моделей конкурентов: в частности на линейку Subaru Wilderness и Hyundai XRT.

По словам специалиста, в будущем Mitsubishi хотела бы добиться того же со своим семейным кроссовером Outlander, который мог бы эволюционировать в более прочную и ориентированную на бездорожье модель.

Концепт Mitsubishi Vision Ralliart

Заявление о том, что Mitsubishi непременно выпустит внедорожный кроссовер, построенный на базе Outlander, не звучали однозначно, но намек выглядел таким образом, что автопроизводитель хочет пойти на такому пути в будущем.

В случае, если руководство компании возьмется за эту идею, приключенческой версии «Аутлендера» предстоит навязать конкуренцию таким моделям как Subaru Outback Wilderness и Hyundai Santa Fe XRT.

Для нейминга машины не придется идти далеко, ведь в арсенале Mitsubishi есть название Ralliart, ранее ассоциировавшееся с раллийными усилиями компании.

Если проекту дадут «зеленый свет», то первым рынком, где его смогут увидеть покупатели, может оказаться Австралия.