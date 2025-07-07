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Toyota Land Cruiser Prado научился быть идеальным (и дорогим) кемпером

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (J250) предлагается в нескольких версиях: простая, коммерческая, а теперь и кемпер-модификация.

В списке официальных аксессуаров Toyota появился комплект доработок, который превращает этот знаменитый вездеход в аналог простого кемпера. 

Для машины предусмотрели багажник на крыше, к которому благодаря телескопическим прутьям можно пристыковать навес с тентовой крышей, защищающий отдыхающих на открытом воздухе от солнца и дождя. 

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Toyota Land Cruiser Prado

Дополнительно к этому набору можно приобрести складные стулья и столик, за которым можно наслаждаться завтраками, обедами и ужинами на природе, а также холодильный бокс.

Цены на эти прелести жизни начинаются от 40 долларов (3 тысячи 100) и доходят до 1 тысячи 400 долларов (110 тысяч рублей) в зависимости от выбранной опции.

Но это еще не все. Сторонняя компания Toy-Factory предлагает для Land Cruiser Prado комплект кровати, которая устанавливается над задними сиденьями. На ней может разместиться до двух человек. 

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Стоимость спального комплекта для популярного внедорожника «Тойоты» оценивается в Японии в 355 тысяч иен (193 тысячи рублей). 

Напомним, сам Toyota Land Cruiser Prado (J250) и без этих доработок стоит недешево. К примеру, в Европе за этот внедорожник просят от 85 тысяч 450 евро или почти 8 миллионов рублей, а на российском рынке за параллельно импортированные машины придется выложить от 10 миллионов рублей и выше. 

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Фото:Toyota

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