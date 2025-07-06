Новый бюджетный «космический» минивэн Hyundai оформят в духе большого кроссовера Palisade

Представленный в 2021 году в Индонезии минивэн Hyundai Stargazer (в переводе «Звездочет») оказался моделью, которая предлагается исключительно на рынках развивающихся стран. Машина была положена тем покупателям, которые не могут позволить себе более дорогой и крупный вэн Staria.

После планового обновления Stargazer близок к переходу в свежую генерацию, в которой его дизайн подвергнется кардинальному пересмотру.

В преддверии премьеры второй генерации этой модели индонезийский офис Hyundai опубликовал первые тизеры новинки, на которых можно рассмотреть оформление «передка» и кормы машины. Судя по ним, свежий Stargazer удивит дизайном, который ранее можно было увидеть во втором поколении большого кроссовера Palisade.

Официальный тизер нового Hyundai Stargazer

Машине достанется похожий формат передней части кузова с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и светодиодными дневными ходовыми огнями, которые расположатся как вертикальной, так и горизонтальной плоскостях, а также совершенно другим бампером.

Боковины минивэна, вероятно, не изменятся, а корма приобретет новые фонари, образующие своим рисунком большую букву «H» (отсылка к Hyundai) и крышку багажника.

Официальный тизер нового Hyundai Stargazer

Большие изменения ждут внутреннее убранство нового Stargazer, но оно пока находится в секрете. Инсайдеры из Кореи пишут, что «Хендэ» интегрировала в него несколько интеллектуальных решений для хранения вещей и предусмотрела более удобные сиденья.

Как поменяется Hyundai Stargazer с переходом в новую генерацию технически и поменяется ли вообще – неизвестно. Учитывая начало рекламной кампании премьера машины уже не за горами.