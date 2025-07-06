Новый бюджетный «космический» минивэн Hyundai оформят в духе большого кроссовера Palisade

Представленный в 2021 году в Индонезии минивэн Hyundai Stargazer (в переводе «Звездочет») оказался моделью, которая предлагается исключительно на рынках развивающихся стран. Машина была положена тем покупателям, которые не могут позволить себе более дорогой и крупный вэн Staria.
После планового обновления Stargazer близок к переходу в свежую генерацию, в которой его дизайн подвергнется кардинальному пересмотру.
В преддверии премьеры второй генерации этой модели индонезийский офис Hyundai опубликовал первые тизеры новинки, на которых можно рассмотреть оформление «передка» и кормы машины. Судя по ним, свежий Stargazer удивит дизайном, который ранее можно было увидеть во втором поколении большого кроссовера Palisade.
Машине достанется похожий формат передней части кузова с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и светодиодными дневными ходовыми огнями, которые расположатся как вертикальной, так и горизонтальной плоскостях, а также совершенно другим бампером.
Боковины минивэна, вероятно, не изменятся, а корма приобретет новые фонари, образующие своим рисунком большую букву «H» (отсылка к Hyundai) и крышку багажника.
Большие изменения ждут внутреннее убранство нового Stargazer, но оно пока находится в секрете. Инсайдеры из Кореи пишут, что «Хендэ» интегрировала в него несколько интеллектуальных решений для хранения вещей и предусмотрела более удобные сиденья.
Как поменяется Hyundai Stargazer с переходом в новую генерацию технически и поменяется ли вообще – неизвестно. Учитывая начало рекламной кампании премьера машины уже не за горами.