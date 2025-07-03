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Новый кроссовер Suzuki дешевле Grand Vitara на подходе

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия New Maruti 7 seater SUV 1

Suzuki работает над новой SUV-моделью, которая должна расположиться в модельной линейке компании на ступеньку ниже бестселлера Grand Vitara. Машина будет конкурировать с популярными моделями Hyundai Creta и Kia Seltos, а также другими представителями этого компактного сегмента. Накануне о ней стали известны новые подробности.

У автомобиля еще нет официального названия. В документации автопроизводителя кроссовер носит кодовое наименование Y17. В линейке моделей Suzuki «паркетник» разместится выше вседорожника Brezza, но ниже Grand Vitara. 

New Maruti Suzuki Grand Vitara Side View Static 1

Общий дизайн и интерьер автомобиля может сильно напоминать Grand Vitara, но в угоду невысокой цены кроссовер Y17 лишат некоторых передовых функций. 

Что интересно, автомобиль может получиться даже крупнее родственной «Гранд Витары», обеспечив этой модели больше места в багажном отсеке. 

New Maruti SUV

Силовую установку кроссовер должен перенять у соплатформенника. Ожидается, что новинка Suzuki будет предлагаться только с полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором, работающим в составе мягкой-гибридной силовой установки.

Его максимальная мощность окажется равна примерно 103 лошадиным силам, а ассистировать двигателю будет как пятиступенчатая МКПП, так и 6-диапазонный классический «автомат».

О том, какой будет привод машины, пока сказать сложно, но старший Grand Vitara опционально предлагается с системой полного привода.

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Фото:Suzuki

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