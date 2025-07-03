Знаменитый минивэн Toyota стал квартирой-студией на колесах для аскетов

Toyota Hiace – один из самых продаваемых минивэнов и фургонов в Японии. Спрос на него настолько большой, что недавно такие машины начали массово переделывать в автокемперы. Недавно в Токио состоялась премьера одного из таких автодомов, представляющего собой аскетичную квартиру-студию для двух человек.

Автором задумки является местная фирма «333 architects». Жилой отсек проектировался в небольшом пространстве, но уместил внутри практически все, что нужно, чтобы полноценно жить в дороге двум людям.

Внутри минивэн, превратившийся в кемпер, получил большое количество деревянной мебели и множество мест для хранения.

Центральный диван способен при необходимости трансформироваться в двухспальную кровать, а чтобы приготовить еду внутри можно использовать простую кухню с микроволновой печью и раковиной.

В механику автодома изменения не вносились, поэтому он, как и все другие Toyota Hiace, представленные на рынке Японии, может комплектоваться 2,8-литровым бензиновым мотором на 151 – 160 л.с., работающим в связке с автоматической коробкой передач и системой 4WD.

Цены на автокемпер на базе Toyota Hiace собираются раскрыть в ближайшие месяцы.