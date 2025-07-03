ДомойАвтоновости сегодняЗнаменитый минивэн Toyota стал квартирой-студией на колесах для аскетов

Знаменитый минивэн Toyota стал квартирой-студией на колесах для аскетов

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
250702 28847 6

Toyota Hiace – один из самых продаваемых минивэнов и фургонов в Японии. Спрос на него настолько большой, что недавно такие машины начали массово переделывать в автокемперы. Недавно в Токио состоялась премьера одного из таких автодомов, представляющего  собой аскетичную квартиру-студию для двух человек. 

Автором задумки является местная фирма «333 architects». Жилой отсек проектировался в небольшом пространстве, но уместил внутри практически все, что нужно, чтобы полноценно жить в дороге двум людям. 

250702 28847 3 Nkq8H

Внутри минивэн, превратившийся в кемпер, получил большое количество деревянной мебели и множество мест для хранения.

20250703 32416 1

Центральный диван способен при необходимости трансформироваться в двухспальную кровать, а чтобы приготовить еду внутри можно использовать простую кухню с микроволновой печью и раковиной.

20250703 32422 7

В механику автодома изменения не вносились, поэтому он, как и все другие Toyota Hiace, представленные на рынке Японии, может комплектоваться 2,8-литровым бензиновым мотором на 151 – 160 л.с., работающим в связке с автоматической коробкой передач и системой 4WD.

20250703 32423 8

Цены на автокемпер на базе Toyota Hiace собираются раскрыть в ближайшие месяцы. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:333 architects

Читайте также:

Последние новости:

Старший брат Renault Duster стал бруталом в версии...

Subaru может выпустить новый «заряженный» хэтчбек, который так...

Самый качественный среднеразмерный кроссовер этого года оказался автомобилем...

Недорогая «зажигалка» на колесах от Toyota готова к...

Новый 2-литровый мотор Toyota хочет превзойти легендарный двигатель...

Mitsubishi готовит наступление внедорожных моделей: новые Delica Mini...

Mercedes G-Class для «небогатых» появится не таким, каким...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения поразит двумя кардинально разными...

Хардкорный внедорожник Nissan вернется спустя 10 лет перерыва

«Убийца» Hyundai Palisade от Kia рискует оказаться мужественнее,...

Любимый внедорожник Toyota американцев оценили в России почти...

Появились свежие подробности о новом Chevrolet Tracker

Самый качественный большой премиальный внедорожник в мире: за...

Раскрыты 12 автомобилей, которые могут проехать без поломок...

Kia Rio нового поколения могут сделать похожим на...

Популярный японский кросс-вэн приобрел крутой вид от Modellista

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+