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Новый 2-литровый мотор Toyota хочет превзойти легендарный двигатель 2JZ

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Долгожданный новый 2-литровый турбированный двигатель Toyota под кодовым названием G20E проходит активные испытания. На момент презентации его концептуальной версии утверждалось, что его мощность составит 400 лошадиных сил, однако по новой информации отдача этого мотора окажется гораздо выше.

Как сообщают японские инсайдерские СМИ, в версии с увеличенным турбонагнетателем новый силовой агрегат Toyota способен превысить выходную мощность в 600 лошадиных сил. Но это еще не все.

Ходят слухи, что дополнительные модификации способны увеличить его производительность, сделав чем-то вроде современного аналога легендарного двигателя 2JZ, любимого тюнерами.

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Мотор Toyota G20E

У мотора G20E будет два варианта рабочего объема: на 1,5- и 2-литра, а оснащать им хотят как простые модели Toyota, так и высокопроизводительные новинки компании. В их числе значатся Corolla и Harrier свежих генераций, а также новые купе Supra и Celica. 

За счет высокого потенциала для модификации двигатель G20E, в частности так называемой «широкой конструкции цилиндра», способен прибавлять в рабочем объеме и теоретически может оказаться близким по возможностям увеличения мощности со знаменитым 2JZ, отдача которого в доработанных вариантах превышала 1000 л.с.

new toyota 2.0 liter engine
Мотор Toyota G20E

Гоночный дебют мотора G20E запланирован на японскую гонку Super Endurance Race, которая пройдет 26 июля на трассе Autopolis. Двигатель установят в полноприводную среднемоторную модель GR Yaris M Concept.

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Фото:Toyota

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