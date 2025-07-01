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Mitsubishi дает несколько намеков на новый 7-местный бюджетный кроссовер

Текст: Алиса Шашкова
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Новый недорогой кроссовер Mitsubishi с семиместным салоном готовится к официальной премьере. Презентация машины должна состояться уже совсем скоро, а сама она будет продаваться во всем мире. 

Проект считается одним из крупных для Mitsubishi в этом году. Его дебют запланирован на ближайший международный автосалон в Индонезии. Ранее в правительственных документах этой страны появились некоторые подробности об этом «паркетнике», а теперь сама «Митсубиши» запустила его тизерную кампанию, чтобы наделать больше шума.

Японский автопроизводитель нарочито не показывает машину. Никаких теневых контуров и крупных планов. Вместо этого маркетологи «Митсу» поместили свой новый трехрядный кроссовер в черный ящик и возят его по всей Индонезии.

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Официальный тизер нового 7-местного кроссовера Mitsubishi

Впрочем, по крайней мере несколько ключевых деталей об автомобиле все же раскрыты. Во-первых, утверждается, что у него будет самый большой клиренс в классе. 

Другой важный намек – кроссовер получит пять режимов движения. Учитывая, что машина будет построена на платформе компактного XForce, у этого «паркетника» она может унаследовать ездовые программы: Normal, Wet, Gravel и Mud. Каким окажется пятый режим – загадка. 

Остальные подробности о новинке Mitsubishi будут раскрыты в день ее запуска – 24 июля 2025 года. 

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Фото:Mitsubishi

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