ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Renault на базе Duster: пять важных фактов о машине

Новый кроссовер Renault на базе Duster: пять важных фактов о машине

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
11

Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов нарастает. К популярным моделям Toyota Corolla Cross и Jeep Compass вскоре может присоединиться некий новый «паркетник» от Renault. Уже объявлено, что машину назовут Boreal. Вот что известно об этом проекте на сегодняшний день.

Дизайн

renault boreal 2

Ожидается, что внешность новинки «Рено» окажется схожа с родственными моделями Duster и Bigster. Если верить шпионским снимкам, машине достанется решетка радиатора, состоящая из горизонтальных ламелей с выделенным ромбовидным логотипом французского автопроизводителя по центру.

Длина «паркетника» должна составить 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра (при колесной базе в 2,7-метра). 

Платформа и силовые агрегаты

image 9 1024x512 1

Renault Boreal будет построен на платформе RGMP, являющуюся производной от «тележки» CMF-B, которая лежит в основе Duster и Bigster.

Новинке, по слухам, будут положены 1,3-литровый турбомотор от Renault, способный работать не только на бензине, но и на этаноле.

Помогать ему предстоит автоматизированной трансмиссии с двойным сцеплением (EDC) и шестью передачами. Впоследствии у Boreal появится мягкая-гибридная силовая установка.

Оснащение

new renault duster 7 1

В арсенал машины должен войти полный пакет активной безопасности (ADAS), в который будут включены системы от автономного экстренного торможения и предупреждения о выезде из полосы движений до адаптивного круиз-контроля и функции мониторинга «слепых» зон. 

Цена

Латиноамериканские СМИ пророчат новому Renault Boreal цену в пределах 180 тысяч – 200 тысяч реалов. Это около 2,6 – 2,9-миллиона рублей по текущему курсу. 

Сроки запуска

Первым рынком для новинки «Рено» станут страны Южной Америки. Там продажи машины хотят начать уже в октябре 2025 года. Впоследствии Boreal выберется за пределы этого региона, доехав в общей сложности до примерно 70 стран мира. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Quatrorodas, Renault

Читайте также:

Последние новости:

Автомобили, ресурс моторов которых составляет более 1 млн...

Honda собирается выпустить новый недорогой трехрядный кроссовер

Брат-близнец Toyota RAV4 нового поколения появится в 2026...

Новый практичный рамный вездеход Kia оказался лучше популярных...

Новый внедорожник Toyota для дачников будет стоить от...

5 машин-долгожителей: проедут 320 тысяч км, а то...

Нет выхода: Renault объяснила, почему хочет перевести Alpine...

Компания, владеющая Land Rover, создает собственный дешевый Defender

Самая хитовая Mazda показалась в новом поколении: фонари...

Кроссовер Dacia Duster назвали лучшим автомобилем по соотношению...

Автомобили одного американского автопроизводителя почти не ломаются: лучше...

Популярный минивэн Nissan стал роскошной квартирой на колесах...

Кроссовер Mazda для небогатых показался на первых изображениях

В Китае создали электромобиль, который выглядит как Ferrari,...

Легендарный автобус-вахтовик Антарктиды Ivan The Terra отправился на...

В Японии придумали для Suzuki Jimny новый хардкорный...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+