Новый кроссовер Renault на базе Duster: пять важных фактов о машине

Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов нарастает. К популярным моделям Toyota Corolla Cross и Jeep Compass вскоре может присоединиться некий новый «паркетник» от Renault. Уже объявлено, что машину назовут Boreal. Вот что известно об этом проекте на сегодняшний день.

Дизайн

Ожидается, что внешность новинки «Рено» окажется схожа с родственными моделями Duster и Bigster. Если верить шпионским снимкам, машине достанется решетка радиатора, состоящая из горизонтальных ламелей с выделенным ромбовидным логотипом французского автопроизводителя по центру.

Длина «паркетника» должна составить 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра (при колесной базе в 2,7-метра).

Платформа и силовые агрегаты

Renault Boreal будет построен на платформе RGMP, являющуюся производной от «тележки» CMF-B, которая лежит в основе Duster и Bigster.

Новинке, по слухам, будут положены 1,3-литровый турбомотор от Renault, способный работать не только на бензине, но и на этаноле.

Помогать ему предстоит автоматизированной трансмиссии с двойным сцеплением (EDC) и шестью передачами. Впоследствии у Boreal появится мягкая-гибридная силовая установка.

Оснащение

В арсенал машины должен войти полный пакет активной безопасности (ADAS), в который будут включены системы от автономного экстренного торможения и предупреждения о выезде из полосы движений до адаптивного круиз-контроля и функции мониторинга «слепых» зон.

Цена

Латиноамериканские СМИ пророчат новому Renault Boreal цену в пределах 180 тысяч – 200 тысяч реалов. Это около 2,6 – 2,9-миллиона рублей по текущему курсу.

Сроки запуска

Первым рынком для новинки «Рено» станут страны Южной Америки. Там продажи машины хотят начать уже в октябре 2025 года. Впоследствии Boreal выберется за пределы этого региона, доехав в общей сложности до примерно 70 стран мира.