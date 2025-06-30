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Брат-близнец Toyota RAV4 нового поколения появится в 2026 году

Текст: Алиса Шашкова
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Благодаря тесному сотрудничеству Suzuki и Toyota в 2020 году у популярного кроссовера RAV4 появился брат-близнец, поучивший имя Across. С тех пор машины продаются параллельно. И эта связь между ними продолжится в будущем. По крайней мере на такой расклад намекают официальные лица (голландский офис Suzuki).

Вслед за Toyota RAV4, который недавно перебрался в свежую генерацию, аналогичную смену поколения ждет и его родственник Suzuki Across. Более того, уже известна дата премьеры реформенного «паркетника» от «Сузуки» – первый квартал 2026 года.

Как и прежде, машина будет построена на платформе Toyota RAV4. Более подробную информацию о новинке обещают огласить ближе к ее официальному дебюту. 

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Suzuki Across актуального поколения

В текущей итерации Suzuki Across использует шасси, интерьер и двигатель, унаследованные у Toyota RAV4 в подзаряжаемой гибридной версии PHEV.

В свежем поколении этот кроссовер может получить незначительные изменения во внешнем виде, в том числе другие фары и решетку радиатора, благодаря которым машина будет отличаться от оригинального «РАВ4».

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Toyota RAV4 нового поколения

Внутри «паркетник», скорее всего, позаимствует конструкцию и оформление оригинала, приобретя 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 12,9-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, а также платформу программного обеспечения Toyota Arene. 

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Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

Что касается мощностных показателей, то подключаемая гибридная система (PHEV) останется в строю. В нее войдет 2,5-литровый ДВС Toyota, работающий в паре с двумя электромоторами и батареей емкостью 22,7 кВт/ч.

Мощность переднеприводного варианта увеличится до 268 л.с., а полноприводного до 304 «сил». Исключительно на электротяге Suzuki Across сможет проезжать до 100 км.

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Фото:Suzuki, Toyota

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