Самая хитовая Mazda показалась в новом поколении: фонари будут как у BMW

До премьеры новой генерации самого популярного автомобиля Mazda в мире остается совсем немного времени. Настоящий хит компании из Хиросимы продолжает удерживать звание наиболее продаваемой модели бренда. Только за прошлый год CX-5 был реализован на планете в количестве 345 тысяч 209 единиц.

Но продажи машины начинают падать (-2,7% за прошлый год), что должно подтолкнуть «Мазду» презентовать третье поколение своего бестселлера как можно раньше.

Голландский портал «AutoWeek» накануне выпустил серию неофициальных рендеров свежей генерации CX-5, показав как будет выглядеть реформенный «паркетник» без камуфляжа.

Mazda известна своим консервативным подходом к удачному дизайну, а значит вряд ли будет вносить серьезные коррективы во внешность своего мирового хита.

От передней части машины ждут слегка иных фар, которые сменят конструкцию и внутренний рисунок, а также перелицованной решетки радиатора и нового бампера.

Часть внешних перемен должна затронуть корму автомобиля, где могут дебютировать новые узкие фонари строгой формы, напоминающие по своему виду те, что используют современные кроссоверы BMW.

Что касается технической части, то несмотря на консервативный внешний вид машину могут ждать серьезные изменения. В конце прошлого года Mazda объявила, что работает над гибридной технологией PHEV.

Как будут выглядеть эти агрегаты пока неизвестно, но одно можно сказать точно – на первых порах продавать новый CX-5 будут как минимум в мягко-гибридной версии на базе 2,5-литрового ДВС.

Премьера реформенного «паркетника», которая раскроет о нем все секреты, должна состояться до конца 2025 года.