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Самая хитовая Mazda показалась в новом поколении: фонари будут как у BMW

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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До премьеры новой генерации самого популярного автомобиля Mazda в мире остается совсем немного времени. Настоящий хит компании из Хиросимы продолжает удерживать звание наиболее продаваемой модели бренда. Только за прошлый год CX-5 был реализован на планете в количестве 345 тысяч 209 единиц.

Но продажи машины начинают падать (-2,7% за прошлый год), что должно подтолкнуть «Мазду» презентовать третье поколение своего бестселлера как можно раньше.

Голландский портал «AutoWeek» накануне выпустил серию неофициальных рендеров свежей генерации CX-5, показав как будет выглядеть реформенный «паркетник» без камуфляжа.

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Mazda известна своим консервативным подходом к удачному дизайну, а значит вряд ли будет вносить серьезные коррективы во внешность своего мирового хита.

От передней части машины ждут слегка иных фар, которые сменят конструкцию и внутренний рисунок, а также перелицованной решетки радиатора и нового бампера.

Часть внешних перемен должна затронуть корму автомобиля, где могут дебютировать новые узкие фонари строгой формы, напоминающие по своему виду те, что используют современные кроссоверы BMW.

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Что касается технической части, то несмотря на консервативный внешний вид машину могут ждать серьезные изменения. В конце прошлого года Mazda объявила, что работает над гибридной технологией PHEV.

Как будут выглядеть эти агрегаты пока неизвестно, но одно можно сказать точно – на первых порах продавать новый CX-5 будут как минимум в мягко-гибридной версии на базе 2,5-литрового ДВС.

Премьера реформенного «паркетника», которая раскроет о нем все секреты, должна состояться до конца 2025 года. 

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Фото:AutoWeek/Larson

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