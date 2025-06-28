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Кроссовер Mazda для небогатых показался на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Самым популярным кроссовером Mazda является CX-5, который дожидается премьеры третьего поколения, запланированной на этот год. Но в линейке этого автопроизводителя есть другая SUV-модель, которая построена на той же разновидности платформы, но гораздо компактнее этого бестселлера, а значит стоит намного дешевле.

Этот автомобиль – Mazda CX-30. Кроссовер появился в модельной линейке «Мазды» в 2019 году как конкурент в Европе Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai и пользуется неплохим спросом.

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Новое поколение кроссовера Mazda CX-30 (неофициальный рендер)

Следующее поколение «тридцатки» должно появиться в продаже спустя пару лет после премьеры нового CX-5, то есть ориентировочно в 2027 году. И вместе с ним машину могут ожидать определенные внешние пертурбации.

Если верить неофициальным рендерам, опубликованным дизайн-студией «Digimods Design», реформенный CX-30 обещает приобрести новое оформление «передка», в том числе измененные фары, которые, скорее всего, будут срисованы со старшего CX-5 третьей генерации. К ним присоединится другая решетка радиатора и перелицованный бампер.

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Новое поколение кроссовера Mazda CX-30 (неофициальный рендер)

Широкий пластиковый обвес, ставший характерной чертой нынешней «тридцатки», судя по рендерам останется без изменений, и, возможно, даже увеличится в местах установки на дверях. 

Выпуск новой Mazda CX-30 собираются наладить в Индонезии. Автомобиль станет первопроходцем новой гибридной технологии «Мазды» с ее новейшим бензино-электрическим агрегатом Skyactiv-Z, который обещают представить в 2027 году. Впоследствии эта же система перебазируется в актуальный CX-5. 

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Фото:Digimods Design

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