Революционер среди японских миникаров готовится к смене поколения. Изображения

Suzuki работает над следующим поколением миникара WagonR. Это высокий и легкий компактвэн, который пользуется на японском рынке высокой популярностью. Буква «R» в его названии имеет сразу два значения – Revolution (Революция) и Relaxation (Расслабление).

WagonR входит в пятерку самых продаваемых кей-каров «Страны восходящего солнца».

По итогам прошлого года его продажи достигли 79 тысяч 718 экземпляров, увеличившись к предыдущему году сразу на 10,4%. Но в ближайшем будущем спрос на него может вырасти еще сильнее.

Suzuki Wagon R актуального поколения

Как пишут японские СМИ, до появления новой генерации Suzuki WagonR остается совсем немного времени. Ожидается, что премьера машины состоится в октябре 2025 года.

Изюминкой свежего поколения этого кей-вэна должна стать электрификация. Автомобилю обещают гибридную силовую установку на базе 660-кубовой рядной «тройки», а также полностью электрическую модификацию. В качестве трансмиссии выступит вариатор.

Suzuki WagonR нового поколения (неофициальный рендер)

Внешне новому WagonR, по слухам, предстоит выделяться новыми фарами со встроенным в единый блок дальнего и ближнего света, перелицованной решеткой радиатора с хромированным обрамлением, а также новым бампером с двумя дополнительными воздухозаборниками сверху и снизу, а также декоративными вырезами по бокам.

Машине обещают наличие сдвижной двери сзади с электрическим приводом, которая улучшит удобство посадки и высадки пассажиров.

С выходом в продажу главным конкурентом нового поколения Suzuki WagonR будет Daihatsu Move, недавно перебравшийся в свежую генерацию.