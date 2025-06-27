ДомойАвтоновости сегодняБольшой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в новое поколение

Большой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
57167 31203 5626 1

Крупный трехрядный корейский кроссовер Genesis GV80 появился в модельной линейке головного бренда Hyundai еще в 2020 году. В 2023-м этот роскошный «паркетник» пережил рестайлинг, а теперь ему предстоит переход в новое поколение. 

Корейская студия дизайна «NYMammoth» на днях выпустила концептуальное изображение следующей генерации Genesis GV80, на котором продемонстрировала потенциальные изменения в дизайне этого автомобиля.

На рендере, опубликованном в соцсетях, независимые художники наделили машину внешностью, отсылающей к концепт-кару Genesis X. Большой премиальный кроссовер приобрел светодиодные лампы MLA (Micro Lens Array), который выглядят тоньше и сложнее, чем в текущем GV80, а также новую решетку радиатора.

57167 31202 5617 1
Genesis GV80 нового поколения (спекулятивный рендер)


«Гриль», уменьшившийся в размерах, на изображении обладает слегка иным рисунком и стыкуется с головной оптикой, немного отличаясь по форме от предшественника.

Дополняют образ реформенного GV80 переделанный бампер, новые колесные диски и дверные ручки, установленные заподлицо. 

Продавать новый большой кроссовер Genesis собираются как с гибридной силовой установкой, так и в варианте EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода и компактным ДВС-генератором). 

Large 65871 HyundaiMotorGroupUnveilsNext gerrrr 1024x576 1
Новейшая турбо-гибридная система Hyundai

В качестве традиционной подключаемой гибридной системы для машины могут задействовать 2,5-литровый бензиновый турбомотор Hyundai, работающий в паре с электрическим двигателем и батареей. Максимальная отдача такой силовой установки должна составить около 300 лошадиных сил. 

Презентация нового Genesis GV80 может состояться в следующем году. Цены на дореформенный кроссовер в Южной Корее сейчас начинаются от 68 миллионов 400 тысяч вон (около 4 миллионов рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

На продажу выставили идеальный Toyota FJ Cruiser с...

Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась...

Владельцы ломучих моторов PureTech жалуются, что Stellantis пудрит...

Японский хэтчбек для народа получит «заряженную» версию дешевле...

Mitsubishi вернет в Японию кроссовер RVR по завидной...

Новейший 2-литровый мотор Toyota выходит на трековые испытания:...

Бюджетный, практичный и вместительный минивэн Kia вот-вот станет...

На что владельцы внедорожников Toyota 4Runner жалуются чаще...

Самый короткий и бюджетный Toyota Land Cruiser могут...

Hyundai Creta 3 поколения появится в 2027 году...

Рестайлинговый кросс-купе Renault Megane показан на неофициальных изображениях

Новейший брутальный внедорожник Renault стал еще ближе к...

Nissan Juke нового поколения удивит сходством с предшественником

Новое поколение популярного пикапа Toyota Hilux вновь застукали...

Новое поколение Mitsubishi Delica (D:6) может разочаровать фанатов...

Самый недорогой Toyota Land Cruiser: всё, что о...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+