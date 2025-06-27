Большой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в новое поколение

Крупный трехрядный корейский кроссовер Genesis GV80 появился в модельной линейке головного бренда Hyundai еще в 2020 году. В 2023-м этот роскошный «паркетник» пережил рестайлинг, а теперь ему предстоит переход в новое поколение.

Корейская студия дизайна «NYMammoth» на днях выпустила концептуальное изображение следующей генерации Genesis GV80, на котором продемонстрировала потенциальные изменения в дизайне этого автомобиля.

На рендере, опубликованном в соцсетях, независимые художники наделили машину внешностью, отсылающей к концепт-кару Genesis X. Большой премиальный кроссовер приобрел светодиодные лампы MLA (Micro Lens Array), который выглядят тоньше и сложнее, чем в текущем GV80, а также новую решетку радиатора.

Genesis GV80 нового поколения (спекулятивный рендер)



«Гриль», уменьшившийся в размерах, на изображении обладает слегка иным рисунком и стыкуется с головной оптикой, немного отличаясь по форме от предшественника.

Дополняют образ реформенного GV80 переделанный бампер, новые колесные диски и дверные ручки, установленные заподлицо.

Продавать новый большой кроссовер Genesis собираются как с гибридной силовой установкой, так и в варианте EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода и компактным ДВС-генератором).

Новейшая турбо-гибридная система Hyundai

В качестве традиционной подключаемой гибридной системы для машины могут задействовать 2,5-литровый бензиновый турбомотор Hyundai, работающий в паре с электрическим двигателем и батареей. Максимальная отдача такой силовой установки должна составить около 300 лошадиных сил.

Презентация нового Genesis GV80 может состояться в следующем году. Цены на дореформенный кроссовер в Южной Корее сейчас начинаются от 68 миллионов 400 тысяч вон (около 4 миллионов рублей).