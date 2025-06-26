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Mitsubishi вернет в Японию кроссовер RVR по завидной цене: это будет совсем другой автомобиль

Текст: Михаил Романченко
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Компания Mitsubishi прекратила продажи компакт-кроссовера RVR в Японии в 2024 году, но отсутствие этой модели на местном рынке не будет долгим. СМИ «страны восходящего солнца» пишут, что «Митсубиши» вернет RVR в свою гамму, правда это будет не совсем тот автомобиль, к которому все привыкли. 

Ожидается, что четвертая генерация «паркетника» RVR будет основана на новом компактном SUV, который продается в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, а также Центральной и Южной Америке – XForce. 

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Mitsubishi XForce (будущий японский RVR)

Машина может получить усовершенствования в соответствии с японскими законами, но фактически будет таким же автомобилем, что и оригинальный кроссовер.

Напомним, Mitsubishi XForce обладает длиной в 4,4-метра, шириной в 1,8-метра, а высотой в 1,7-метра. Его колесная база составляет 2650 мм, а дорожный просвет равен 222 мм.

Кроссовер выделяется новейшей итерацией фирменного дизайна Dynamic Shield с трапециевидной решеткой радиатора, светодиодными фарами и задними фонарями, а также пластиковой отделкой крыльев и порогов.

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В линейку двигателей XForce входят 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также гибрид на базе 1,6-литровой «четверки».

В продажу в Японии этот кроссовер под именем Mitsubishi RVR должен поступить в декабре 2026 года. Местные инсайдеры пророчат ему цену от 2 миллионов 400 тысяч до 2 миллионов 900 тысяч иен (1,3 – 1,6 миллиона рублей). 

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Фото:Mitsubishi

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