Представлен 4-цилиндровый кроссовер, который быстрее большинства суперкаров

Кроссоверы, особенно оснащенные 4-цилиндровым двигателем, не могут ехать так же, как суперкары, а тем более быстрее таких автомобилей. Этот тезис опровергает Mercedes с его новым спортивным SUV AMG GLC 63 SE Performance Coupe.

Несмотря на отсутствие под его капотом мотора V8, кросс-купе способно демонстрировать внушительную мощность и динамику, сопоставимую с самыми быстрыми автомобилями в мире.

Mercedes AMG GLC 63 SE Performance Coupe

Все потому, что в паре с 2-литровым «наддувным» 4-цилиндровым мотором под капотом кроссовера трудится электрический двигатель, добавляющий к его стоковой отдаче с ДВС в 475 лошадиных сил еще 204 л.с.

В итоге совокупная мощность системы достигает 679 лошадиной силы, что позволяет штутгартскому кросс-купе разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,5-секунды.

Но даже это еще не все. Машина оборудована системой активного управления креном и векторизацией крутящего момента, благодаря которым автомобиль ведет себя предельно устойчиво на крутых виражах.

Для того, чтобы чувствовать себя за рулем гоночного болида, в режимах повышенной производительности переключение передач и подъем дроссельной заслонки в AMG GLC 63 SE Performance Coupe сопровождаются потрескиванием и щелчками.

Цены на кросс-купе Mercedes-AMG 2025 года выпуска стартуют от 91 тысячи 450 долларов или 7 миллионов 200 тысяч рублей по нынешнему курсу.