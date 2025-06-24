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Представлен 4-цилиндровый кроссовер, который быстрее большинства суперкаров

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 2025 AMG GLC 63SE COUPE FMG 002 FE DR 1

Кроссоверы, особенно оснащенные 4-цилиндровым двигателем, не могут ехать так же, как суперкары, а тем более быстрее таких автомобилей. Этот тезис опровергает Mercedes с его новым спортивным SUV AMG GLC 63 SE Performance Coupe.

Несмотря на отсутствие под его капотом мотора V8, кросс-купе способно демонстрировать внушительную мощность и динамику, сопоставимую с самыми быстрыми автомобилями в мире.

2025 AMG GLC 63SE COUPE FMG 004 FE DR
Mercedes AMG GLC 63 SE Performance Coupe

Все потому, что в паре с 2-литровым «наддувным» 4-цилиндровым мотором под капотом кроссовера трудится электрический двигатель, добавляющий к его стоковой отдаче с ДВС в 475 лошадиных сил еще 204 л.с. 

2025 AMG GLC 63SE COUPE FMG 009 FE DR

В итоге совокупная мощность системы достигает 679 лошадиной силы, что позволяет штутгартскому кросс-купе разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,5-секунды. 

Но даже это еще не все. Машина оборудована системой активного управления креном и векторизацией крутящего момента, благодаря которым автомобиль ведет себя предельно устойчиво на крутых виражах.

2025 AMG GLC 63SE COUPE FMG 008 FE DR

Для того, чтобы чувствовать себя за рулем гоночного болида, в режимах повышенной производительности переключение передач и подъем дроссельной заслонки в AMG GLC 63 SE Performance Coupe сопровождаются потрескиванием и щелчками. 

Цены на кросс-купе Mercedes-AMG 2025 года выпуска стартуют от 91 тысячи 450 долларов или 7 миллионов 200 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Mercedes-Benz

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